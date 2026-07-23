Odvjetnik komentirao akciju USKOK-a: 'Krajač nije uhićen jer za njega nema sumnje u kazneno djelo'

Odvjetnik Nenada Erora, bivšeg glasnogovornika Hrvatskog skijaškog saveza, Ljubo Pavasović Visković kazao je u četvrtak da glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač nije uhićen jer za njega u ovom trenutku ne postoji sumnja u kazneno djelo. Gostujući u Dnevniku Nove TV, Pavasović Visković komentirao je akciju USKOK-a u kojoj su uhićeni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Damir Šegota i njegova supruga, dok je Krajaču pretražen dom, ali nije uhićen.

"Ako nema dokaza za neku osobu, a postoji nekakva indicija da bi kod nje moglo biti nešto pronađeno, tada USKOK ide na takvu varijantu, ali kažem opet ništa neobično. Vrlo je često da se nečiji dom pretraži da se nađu dokazi bilo protiv te ili protiv neke treće osobe. Međutim, činjenica je da gospodin Krajač nije uhićen, što znači da za njega nema nikakve sumnje u ovom trenutku da bi počinio kazneno djelo", rekao je Pavasović Visković.

Na novinarsko pitanje koliko je dodatno ispitivanje bivšeg glavnog tajnika Hrvatskog skijaškog saveza Damira Raosa moglo koristiti USKOK-u, Pavasović Visković rekao je da je vjerojatno imalo koristi u nekoj mjeri. "Nisam u poziciji da smijem nagađati o tim stvarima, mada je indikativno da jedan dan netko iznese obranu, a drugi dan netko novi bude uhićen. Vrlo često to je povezano", rekao je. O svom klijentu Nenadu Eroru, koji je svojedobno bio uhićen, pa pušten na slobodu u vezi malverzacijama u Hrvatskom skijaškom savezu, Pavasović Visković kazao je da nema novosti te da je Eror obranu iznio na početku.

Pavasović Visković komentirao je i položaj bivšeg direktora hrvatskih skijaša Vedrana Pavleka, za kojeg je rekao da koristi sva pravna sredstva kako bi izbjegao izručenje, ali "da najnovija događanja u Hrvatskoj neće ni u kom slučaju otegnuti njegovo moguće izručenje koje ide neovisno o tome što se događa u matičnom postupku".

Pavasović Visković, koji je i predsjednik Nadzornog odbora HNK Hajduk, osvrnuo se i na anonimnu kaznenu prijavu protiv splitskog kluba. Rekao je da Državno odvjetništvo mora raditi svoje provjere i da svaka kaznena prijava koja uđe u sustav mora biti zaključena državno-odvjetničkom odlukom, ocijenivši "da je netko to podnio i dostavio medijima da destabilizira klub i da oni u Hajduku znaju otprilike tko je to". "Hajduk je klub koji ima dosta problema, međutim, sasvim sigurno nema problema sa zakonitosti poslovanja", poručio je.