Vlada šalje hrvatske vojnike u Francusku: Kanader i dvije posade sudjelovat će u gašenju požara

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je 187. telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se odobrava prelazak granice pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj u gašenju velikih šumskih požara.

Odluka je donesena sukladno Zakonu o obrani, kojim je propisano da Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi, uz odluku Vlade i prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.

U sklopu pomoći Francuskoj bit će angažiran jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zajedno s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hrvatski kanaderi i njihove posade već su godinama među najiskusnijima u Europi kada je riječ o gašenju velikih požara iz zraka, a i ovog će puta sudjelovati u međunarodnoj humanitarnoj pomoći kako bi pomogli Francuskoj u borbi s vatrenom stihijom.