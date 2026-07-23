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HUMANITARNA POMOĆ

Vlada šalje hrvatske vojnike u Francusku: Kanader i dvije posade sudjelovat će u gašenju požara

Pričuvnici vojske uvježbavaju gašenje velikih šumskih požara
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 20:16
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U sklopu pomoći Francuskoj bit će angažiran jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zajedno s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je 187. telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se odobrava prelazak granice pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Francuskoj u gašenju velikih šumskih požara.

Odluka je donesena sukladno Zakonu o obrani, kojim je propisano da Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi, uz odluku Vlade i prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.

U sklopu pomoći Francuskoj bit će angažiran jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zajedno s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hrvatski kanaderi i njihove posade već su godinama među najiskusnijima u Europi kada je riječ o gašenju velikih požara iz zraka, a i ovog će puta sudjelovati u međunarodnoj humanitarnoj pomoći kako bi pomogli Francuskoj u borbi s vatrenom stihijom.
Ključne riječi
Francuska požar Hrvatska vojska

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