Tisuće ljudi prate avion koji bi mogao promijeniti zračna putovanja

Tisuće ljudi diljem svijeta ovih dana prate let zrakoplova Airbus A350-1000ULR, posebno razvijenog za australsku aviokompaniju Qantas u sklopu ambicioznog projekta Sunrise. Program, predstavljen još 2017. godine, ima za cilj omogućiti prve komercijalne izravne letove između Sydneya i Londona te Sydneya i New Yorka, bez međuslijetanja.

Australski nacionalni prijevoznik ovoga je tjedna u Airbusovu proizvodnom centru u Toulouseu predstavio prvi zrakoplov namijenjen ultradugim letovima, istaknuvši kako bi redovita linija između Sydneya i Londona trebala biti uspostavljena u listopadu 2027. godine, prenosi CNN. Zrakoplov koji će predvoditi projekt Sunrise u četvrtak je po prvi put poletio iz Toulousea prema Melbourneu, čime je započeo svoje prvo dugo putovanje prema Australiji.

Riječ je o letjelici koja bi trebala ostvariti najveći doseg leta među putničkim zrakoplovima te postaviti nove standarde u komercijalnom zračnom prometu. Avion je iz Francuske poletio u četvrtak u 7:33 sati po lokalnom vremenu, a planirano trajanje leta iznosi 19 sati. Slijetanje u Melbourne očekuje se u petak oko 10:30 po lokalnom vremenu. Velik interes javnosti izazvao je i na platformi Flightradar24, specijaliziranoj za praćenje zračnog prometa. Nedugo nakon polijetanja upravo je ovaj let postao najpraćeniji u svijetu, a u jednom ga je trenutku uživo pratilo više od 10.000 korisnika.