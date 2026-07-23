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ČEKA SE POTVRDA VLADE

Vozače čeka novo poskupljenje: Evo koliko bi mogle rasti cijene goriva

Pula: Automobili na benzinskim pumpama uoči sutrašnjeg poskupljenja benzina
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 17:57
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Konačne cijene Vlada će donijeti na telefonskoj sjednici, a moguće su još određene korekcije do završetka obračunskog razdoblja.

Gorivo od utorka ponovno poskupljuje. Kako doznaje, Dnevnika Nove TV, od utorka bi vozače mogle dočekati nove, više cijene goriva. Prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper bi mogao poskupjeti devet centi po litri, na 1,63 eura.

Eurodizel bi mogao biti skuplji čak 20 centi, pa bi nova cijena litre iznosila oko 1,79 eura, dok bi plavi dizel mogao poskupjeti 22 centa, na 1,24 eura po litri. Konačne cijene Vlada će donijeti na telefonskoj sjednici, a moguće su još određene korekcije do završetka obračunskog razdoblja.
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Ključne riječi
cijene poskupljenje gorivo

Komentara 2

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
18:24 23.07.2026.

Spašeni smo. Vlada će našim novcima nama subvencionirati cijene. I tako pobrati PR bodove. Kako Ingeniozno. Kako domišljato i kreativno. Nitko se toga ne bi sjetio. Samo naša vlada.

ZV
zvonimirkraljic98
18:20 23.07.2026.

Naravno da udar na tjesnac Bab el-Mandeb nije najveći udar na svjetsko gospodarstvo u modernoj povijesti, nego je isti isprovociran u smislu najveće pljačke ljudi (u modernoj povijesti).

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