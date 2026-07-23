Vozače čeka novo poskupljenje: Evo koliko bi mogle rasti cijene goriva

Gorivo od utorka ponovno poskupljuje. Kako doznaje, Dnevnika Nove TV, od utorka bi vozače mogle dočekati nove, više cijene goriva. Prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper bi mogao poskupjeti devet centi po litri, na 1,63 eura.
Eurodizel bi mogao biti skuplji čak 20 centi, pa bi nova cijena litre iznosila oko 1,79 eura, dok bi plavi dizel mogao poskupjeti 22 centa, na 1,24 eura po litri. Konačne cijene Vlada će donijeti na telefonskoj sjednici, a moguće su još određene korekcije do završetka obračunskog razdoblja.Trump je više ne može kontrolirati, a ljudi se boje njezine moći: Biograf otkrio što se događa
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Spašeni smo. Vlada će našim novcima nama subvencionirati cijene. I tako pobrati PR bodove. Kako Ingeniozno. Kako domišljato i kreativno. Nitko se toga ne bi sjetio. Samo naša vlada.