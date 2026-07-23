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VREMENSKA PROGNOZA

Stiže kratki predah od nestabilnog vremena, no već u nedjelju nova promjena

Zagreb: Lijepo i sunčano vrijeme građani su iskoristili za šetnju i rekreaciju na Jarunu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 20:19
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U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti će ponegdje biti umjerene i povećane naoblake.

Nakon promjenljivo oblačnog četvrtka, tijekom kojeg je u dijelovima unutrašnjosti bilo kiše i pljuskova, pred Hrvatskom su dva sunčanija i toplija dana. Prema prognozi meteorologa HRT-a, petak i subota donose djelomice ili pretežno sunčano vrijeme uz vrlo tople dnevne temperature, no već od nedjelje slijedi novo pogoršanje.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će od 12 do 14, a dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti sunčano uz povremeno povećanu naoblaku. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano i vrlo toplo vrijeme, dok su u gorskim krajevima mogući kratkotrajni pljuskovi. Uz obalu će puhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti će ponegdje biti umjerene i povećane naoblake. Puhat će jaka, mjestimice i olujna bura koja će tijekom poslijepodneva slabjeti. Dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 26 i 29 stupnjeva. Na krajnjem jugu zemlje u noći i ujutro lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, no tijekom dana očekuje se barem djelomice sunčano vrijeme uz umjerenu i jaku buru.

U subotu će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme. Međutim, već u nedjelju slijedi postupno povećanje naoblake, a poslijepodne i u ponedjeljak mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženiji, osobito na Jadranu, gdje će zapuhati jugo te južni i jugozapadni vjetar.

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vrijeme vremenska prognoza

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