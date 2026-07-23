Preminuo Martin Jurić, omiljeni hrvatski poduzetnik i promotor Hrvatske

Nakon što je danas među Hrvate u Austriji stigla tužna vijest da je jučer u 51. godini iznenada preminuo Martin Jurić, omiljeni hrvatski poduzetnik i osnivač tvrtke “Aura Delikatessen” iz Strasshofa u Donjoj Austriji, među hrvatske iseljenike i šire, uvukla se neka tuga do neba. Ali ne samo među naše iseljenike i poduzetnike nego i među članove hrvatskog diplomatskog zbora i djelatnike Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču na čelu s veleposlanikom Danielom Glunčićem koji je, također šokiran tužnom viješću, izrazio duboku sućut Martinovoj supruzi, djeci i obitelji.

Naime, u tom istom je hrvatskom Veleposlanstvu Martin prigodom raznih proslava, ili domjenaka u nazočnosti brojnih predstavnika hrvatske zajednice, ali i stranih veleposlanika akreditiranih u Austriji i ostalih visokih dužnosnika, znalački i s ponosom promovirao visokokvalitetne hrvatske proizvode i proizvođače, promovirajući tako i svoju Hrvatsku. I tako je Martinova “Aura Delikatessen” postala ne samo poveznica brojnih hrvatskih proizvođača s kupcima u Austriji nego i most povezivanja Hrvatske i Austrije. I to kroz visokokvalitetne proizvode iz raznih krajeva Hrvatske. Međutim, posebno su mjesto u ponudi “Aure” zauzimali specijaliteti i delicije iz Istre. A Austrijanci, dobro poznaju Istru, i često ju posjećuju. Stoga su im jako dobro poznate delicije istarskog kraja, od tartufa preko prestižnih vinarija i destilerija do sireva i drugih gurmanskih poslastica.

Zato su i bili među najvjernijim Martinovim kupcima. Ono što je sigurno, Martin će ne samo među Hrvatima u Austriji, uključujući gradišćanske Hrvate nego i kod Austrijanaca i ostalih brojnih kupaca ostati zapamćen kao izuzetno marljiv i pouzdan poduzetnik i partner. Za mnoge i nezaboravni prijatelj! U obavijesti koju smo dobili stoji da će ispraćaj Martina Jurića na posljednji počinak biti u subotu, 25. srpnja 2026. u 10,30 sati, na groblju u Strasshofu (Friedhofweg 59, 2231 Strasshof an der Nordbahn), u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji. I što na kraju reći u ovoj teškoj i tužnoj situaciji kada svima nedostaju riječi osim, iskrena sućut Martinovoj obitelji i svima onima koji su ga poznavali, cijenili i voljeli. Martine, počivaj u miru!