Supružnici Šegota ispitani na USKOK-u, oboje iznijeli obranu

Nakon što su tijekom jutra uhićeni Damir Šegota, direktor Ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i njegova supruga Željka Šegota, koje USKOK sumnjiči za mito i pranje novca, te nakon što su tijekom dana u njihovoj kući i uredima HOO-a obavljene pretrage, njih su dvoje tijekom poslijepodneva dovedeni u USKOK na ispitivanje. Šegota je obranu iznosio oko sat vremena, a njegov odvjetnik Dobriša Rubes kazao je da se njegov klijent aktivno branio. - Šegota je iznio obranu, odgovarao na sva pitanja i aktivno se branio. Sutra ćemo vidjeti hoće li USKOK predložiti određivanje istražnog zatvora, s obzirom na to da treba ispitati još nekoliko svjedoka - kazao je Rubes nakon što je završilo Šegotino ispitivanje u USKOK-u

Na upit je li njegov klijent negirao krivnju, Rubes prvo nije htio odgovoriti no na koncu je ipak potvrdio da je Šegota djelom poricao ono za što ga USKOK sumnjiči. Šegotin odvjetnik nije htio govoriti ni o sumi za koju se Šegota sumnjiči, kao ni sumnjama da su supružnici Šegota novac koji su dobivali od Pavleka, ulagali i investicijsko zlato. Po neslužbenim informacijama riječ je o 160.000 eura, a navodno je plaćena i stipendija jednom članu Šegotine obitelji.

FOTO Damir Šegota stigao u USKOK na ispitivanje

Obranu je iznijela i Željka Šegota, koju USKOK sumnjiči za pranje novca. Njezin odvjetnik Gordan Preglej, kazao je da njegova klijentica odgovarala na sva pitanja, a on smatra i da je objasnila sve što je zanimalo istražitelje. - Po mom mišljenju apsolutno nema razloga za traženje istražnog zatvora po bilo kojoj osnovi - kazao je Preglej.

Ni on nije htio govoriti i jesu li supružnici ulagali u investicijsko zlato, a dodao je i da se njegova klijentica osjeća ekstremno loše" te tvrdi kako nema nikakve veze s onim za što je osumnjičena. Uhićenje bračnog para Šegota, nastavak je afere Pavlek koja od veljače trese hrvatski sport, a uslijedilo je nakon što je jedan od osumnjičenika u toj priči, Damir Raos nedavno ipak odlučio iznijeti svoju obranu u USKOK-u. Raos je po sumnjama USKOK-a bio osoba koja je novac nosila raznim osobama nakon što bi ga Nenad Eror donio od Pavleka. Novac se, kako se sumnja, dijelio po famoznom Pavlekovom popisu, a po neslužbenim informacijama, na popisu je bilo i Šegotino ime, ali ime Siniše Krajača, glavnog tajnika HOO-a. Kod njega su tijekom dana obavljene pretrage, no on nije uhićen, već je samo svjedok. Po neslužbenim informacijama pretrage su obavljene i u uredu Zorana Štefeca, koordinatora olimpijskih programa. Ni on nije uhićen, a Krajač i Štefec su vjerojatno svjedoci koji se trebaju ispitati prije no što USKOK odluči hoće li za Šegote tražiti određivanje istražnog zatvora. Ako hoće, o tome će sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda, onda vjerojatno odlučivati tijekom petka.