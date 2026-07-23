Stiže novi izgled eura: Prvo put u povijesti se mijenjati dizajn, građani mogu brati izgled

Europska središnja banka (ECB) predstavila je deset finalnih prijedloga za novi izgled novčanica eura te pozvala građane da sudjeluju u javnom savjetovanju i odaberu dizajn koji im se najviše sviđa. Kako navode iz ECB-a, anketa je otvorena do 21. rujna, a konačna odluka o budućem izgledu europskih novčanica očekuje se krajem godine.

Riječ je o prvom potpunom redizajnu novčanica eura otkako su uvedene 2002. godine. Prema informacijama ECB-a, u natječaj za novi izgled pristiglo je više od 1.200 prijedloga dizajnera iz cijele Europske unije, a neovisni stručni žiri odabrao je deset najboljih koji su ušli u završni krug. Građani sada mogu birati između dvije tematske cjeline - "Europska kultura" i "Rijeke i ptice".

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Ako prevagne tema "Europska kultura", na novim bi se novčanicama našle neke od najpoznatijih europskih povijesnih osoba. Novčanicu od pet eura krasila bi operna diva Maria Callas, dok bi na novčanici od deset eura bio slavni skladatelj Ludwig van Beethoven. Na novčanici od 20 eura nalazila bi se znanstvenica Marie Curie, a na novčanici od 50 eura autor Don Quijotea, Miguel de Cervantes. Na novčanici od 100 eura predviđen je lik Leonarda da Vincija, dok bi najveću novčanicu od 200 eura krasila mirovna aktivistica i dobitnica Nobelove nagrade za mir Bertha von Suttner.

Druga tema nosi naziv "Rijeke i ptice", a usmjerena je na europsku prirodnu baštinu i bioraznolikost. Na svakoj bi novčanici bila prikazana druga vrsta europske ptice uz riječni krajolik, dok bi se na poleđini nalazile najvažnije institucije Europske unije. Među motivima su vodomar, pčelarica, bijela roda, vlastelica i druge karakteristične europske ptice. Kako prenosi ECB, cilj ove teme je prikazati prirodu koja povezuje europske države bez obzira na njihove granice.

Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde istaknula je kako novčanice imaju mnogo širu ulogu od same funkcije plaćanja.- Novčanice eura više su od sredstva plaćanja – one su jedan od najopipljvijih izraza Europe. Dizajnom koji spaja ljepotu i značenje ojačat će naš zajednički identitet - poručila je Lagarde. Uz javno glasovanje, ECB će provesti i dodatno istraživanje među reprezentativnim uzorkom građana europodručja, a upravo će ti rezultati biti jedan od ključnih kriterija pri odabiru konačnog izgleda novih novčanica.

Nakon što bude odabran pobjednički dizajn, slijedi faza dorade, testiranja i pripreme proizvodnje. Iz ECB-a ističu da nove novčanice neće odmah ući u optjecaj, već se njihov dolazak očekuje tijekom idućih godina. Do tada će postojeće novčanice ostati u potpunosti važeće i nastavit će se koristiti zajedno s novim izdanjima. Osim novog vizualnog identiteta, cilj redizajna je uvesti naprednije zaštitne elemente protiv krivotvorenja, poboljšati pristupačnost osobama s oštećenjem vida te smanjiti utjecaj proizvodnje novčanica na okoliš.