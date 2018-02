'Ramljak me odbio, a već sljedeći dan je bio kod Plenkovića i Dalić'

Predstavom i igrokazom nazvao je čelnik Mosta Božo Petrov današnju sjednicu saborskog Odbora za gospodarstvo, na kojem su zastupnici "rešetali" potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić i povjerenika za Agrokor Antu Ramljaka.

- Pitali smo nekoliko pitanja i dobili dobre odgovore. Ovo je bila predstava, oni su napravili takav igrokaz da vi ne možete postavljati potpitanja u trenutku kada Dalić ili Ramljak ne odgovore na pitanja. Nisu odgovorili na puno pitanja, ali ono što je bitno - odgovorili su hoće li postojati nagrada za te savjetnike koji primaju 250.000 kuna i ona će iznositi 8 milijuna eura - rekao je Petrov u Dnevniku Nove TV.

Komentirao je i Ramljakovu izjavu da ga je Petrov prvi pozvao da bude povjerenik.

- Kada su im valjda sve opcije otpale, a naše su odbili, Martina Dalić me zamolila ako mogu nazvati gospodina Ramljaka. On me nakon tog telefonskog razgovara od tri minute sljedećeg dana odbio, a već sljedeći dan je bio na razgovoru kod premijera Plenkovića i Dalić na kojem su se dogovorili - rekao je Petrov.

- Ako im je cijela obrana spala na to da sam ja prvi zvao Ramljaka, onda super... - dodao je.

Petrov je rekao da je Most na sastanku za povjerenika predlagao Antu Samodola, no prijedlog je odbijen obrazloženjem da je Samodol "pretemperamentan i da podiže kaznene prijave protiv svakoga". Rekao je da je Dalić Ramljaka zvala puno prije nego što je on bio povjerenik. Napao je premijera Andreja Plenkovića da je rekao da je to njegov najvažniji projekt, a danas ga nema u Saboru niti se oglašava.

- On zna da su Dalić i Ramljak u krivu i da se gadno zabrljalo u Agrokoru. Sad se pokušava distancirati i njih gurnuti na čistinu, ali to tako ne ide. Onaj tko je lider, preuzima odgovornost - rekao je Petrov.