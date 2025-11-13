Naši Portali
KREĆU U PROCEDURU

Božinović predstavio dva nova zakona: Što se mijenja za strance koji rade u Hrvatskoj

13.11.2025.
u 15:20

Nakon godine dana jezik bi se trebao znati i on je obavezan uvjet za produljenje postojećih dozvola. Studentima i sezonskim radnicima se dozvola produljuje na tri godine.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon današnje sjednice Vlade predstavio je dva važna zakona. Prvi je Zakon o strancima, a drugi Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Zakonom o strancima propisuju se uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Nakon predstavljanja, zakoni idu na javno savjetovanje. 

Zakonom o međunarodnoj i pravnoj zaštiti propisuju se načela, uvjeti i postupci odobrenja međunarodne i privremene zaštite, kao i status, prava te obveze tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom, stranaca pod privremenom zaštitom te uvjeti i postupak poništenja i prestanak azila, supsidijarne i privremene zaštite, naveo je ministar.

Govoreći o drugom zakonu o pružanju zaštite tražiteljima azila, ministar je naglasio kako će postupak ostati isti. "Podnositelj zahtjeva odluku će čekati u objektima Porin ili Kutina, odvojit će se oni koji ne trebaju dubinsku provjeru od onih koji predstavljaju opasnost i oni će biti smješteni su druge objekte, imat ćemo centre u Dugom dolu i području Željave", naglasio je Božinović. Dodao je kako je rok za odlučivanje o tome je li osoba kvalificirana za pravnu zaštitu ili se mora vratiti u zemlju iz koje je došla 2×12 tjedana

Naglasio je kako se tim zakonima olakšava promjena poslodavca "nakon šest mjeseci nakon rada kod dugog poslodavca te produženje dozvole da boravak i rad". Za strane radnike uvodi se obveza poznavanja stranog jezika A1 razine. Nakon godine dana jezik bi se trebao znati i on je obavezan uvjet za produljenje postojećih dozvola. Studentima i sezonskim radnicima se dozvola produljuje na tri godine

Poslodavcima se olakšava da se dokumentacija rješava putem e-građana. Dolazak poslodavaca na crnu listu skraćuje se na godinu dana. "Promjena je i kod omjera hrvatskih i stranih radnika. Tako mora biti 10 posto hrvatskih radnika za deficitarna zanimanja, a 20 posto za nedeficitarna. Poslodavac u zadnjih šest mjeseci ne smije imati blokiran račun duže od mjesec dana, a priljev po transakcijskom računu potrebno je dokazivati u zadnjih 12 mjesec, a ne kao do sada 6 mjeseci", rekao je ministar. 

"Uvodi se lista sigurnih trećih zemalja, a pitanje solidarnosti između država članica odnosi se na premještanje osoba i financijske potpore. Hrvatska je u skupini zemalja koje mogu biti u ozbiljnoj migrantskoj opasnosti", naglasio je Božinović. Zakoni će danas biti pušteni u proceduru, istaknuo je. 

Kupnja