Božinović o prosvjedu Torcide: 'Svatko tko želi demokratski izraziti svoje mišljenje to može'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je izjavio kako se nastavlja kriminalističko istraživanje zbog incidenta na Blatinama kada je grupa mladića prekinula održavanje Dana srpske kulture, dok je za najavljeni prosvjed Torcide rekao kako je to njihovo demokratsko pravo.

Na novinarsko pitanje kako je jedan od uhićenih član HDZ-a, te hoće li za njega biti sankcija odgovorio je da policija 'nema luksuz nego u provođenju zakona postupati jednako prema svima i bez obzira o kome se radi'. Dodao je i kako je o tome da je među uhićenima navodno i jedan član HDZ-a, pročitao na portalima.

"To je način na koji policija služi državi i društvu. Policija ne može razmišljati o tome o kome se radi, pa onda eventualno postupati. Ako je gospodin kojeg spominjete član HDZ-a onda bi možda netko iz HDZ-a utjecao. Toga u mandatu naše vlade nema. Svatko tko je u ovom trenutku pred državnim odvjetništvom ili sucem istrage svaka od tih institucija postupa po zakonu. Naravno da postoji i presumpcija nevinosti, a policija postupa profesionalno. Drugačije ne može biti u demokratskoj državi", izjavio je Božinović.

Komentirao je i prosvjed kojeg će u subotu u 11 sati na Rivi organizirati Torcida, čiji se članovi dovode u vezu s incidentom na Blatinama. Rekao je da demokracija znači slobodu i pravo na slobodu izražavanja. "Svatko tko smatra i želi demokratski izraziti svoje mišljenje to može, ali da se to odvija u skladu sa zakonom i da nema nasilja jer je ono u bilo kojem obliku neprihvatljivo", poručio je Božinović.

Upitan o prijetnjama smrću koje su preko službene Facebook stranice SDSS-a upućene njihovom čelniku Miloradu Pupovcu uzvratio je da policija sve prijetnje shvaća ozbiljno i procesuira. "Policija će u svakom tom slučaju postupati u skladu sa zakonom", ustvrdio je Božinović.

Ministar Božinović večeras u Splitu prisustvuje otvorenje 24. KOMferencije 2025. koja okuplja vrhunske znanstvenike s domaće i regionalne scene. Održava se u Hrvatskom domu, organizator je Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), a glavna tema je Komunikacija na prvoj crti - sigurnost u doba krize.