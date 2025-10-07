Božidar Kalmeta: Optužbe protiv mene su neutemeljene, nisam uzeo ni kune iz državnog proračuna

- Moj klijent neće odgovarati na pitanja. Ni na moja ni na ona suda ni na ona USKOK-a. Već 10 godina odgovara na sva moguća pitanja i mislim da više nema što reći - kazao je Krešimir Vilajtović, branitelj Božidara Kalmete, bivšeg HDZ-ovog ministra iz Vlade Ive Sanadera, koji na optuženičkoj klupi sjedi zbog repova afere Fimi medija i HAC- Remorker.

I to ponovo jer je riječ o ponovljenom suđenju koje je počelo 2023. nakon što je Vrhovni sud prvu presudu djelomično ukinuo. Uglavnom, Vilajtovićeve riječi najbolje oslikavaju hrvatsko pravosuđe u kojem procesi traju - godinama. A Kalmeta, koji je jučer počeo s iznošenjem obrane, prvi put o inkriminacijama USKOK-a je govorio još tamo 2015. Tada je kao osumnjičenik ispitan u USKOK-u i negirao je sve ono što mu USKOK stavlja na teret. Video tog ispitivanja, a iskaze je davao dva puta, u siječnju i srpnju 2015. su pregledani u sudnici jer je Kalmeta kazao da ostaje kod navoda tih obrana te je opet zanijekao krivnju. Osim toga, pročitane su i njegove obrane s prvog suđenja 2019. nakon čega je bivši ministar ipak u kratko iznio i novu treću obranu. Koja je u sukusu ista, kao i prethodne dvije, jer on niječe krivnju te optužbe protiv sebe smatra neutemeljenima.

- Tijekom ovog postupka ispitano je 90-ak svjedoka i još je 10-ak iskaza svjedoka je pročitano. Niti jedan od tih svjedoka, kao ni financijski vještaci nisu spomenuli mene. Nisu me spominjali ni bivši optuženici koji su postali svjedoci, a neke od njih do ovog postupka nisam ni znao. Odlučno odbacujem sve optužbe, a sada se očitujem jer smatram da je to potrebno zbog višestrukih izmjena optužnice. Inkriminacije su čista konfabulacija koja nema uporište u izvedenim dokazima, bilo iskazima svjedoka bilo materijalnim dokazima. Nikome nikada nisam naredio nikakve nezakonite radnje niti sam nekoga poticao na nezakonite radnje. Iz državnog proračuna nisam uzeo ni lipe niti sam druge na to poticao. Tražio sam od drugih da svoj posao rade odgovorno, a kada sam imao neke sumnje da nešto nije što valja, to sam prijavio - kazao je Kalmeta.

Osim Kalmete, za aferu HAC - Remorker, još su optuženi i Zdravko Livaković, Milivoje Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić. Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura. USKOK tvrdi da je taj novac izvučen iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. Prema navodima USKOK-a, Kalmeta je u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura dok je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske, koji kasnije nije nigdje prikazan.

Govoreći o tom filmu, Kalmeta je kazao da je riječ o promidžbenom filmu, čiju izradu je on naručio nakon konzultacije sa svojim suradnicima.

- U moma mandatu bilo je toliko projekata da sam mislio da to trebamo nekako ovjekovječiti. Film je plaćen iz sredstava koja su bila namijenjena promidžbi. Da ga se izradi, odlučio sam ja kao ministar jer je to bila moja diskrecijska odluka. Nije bilo javne nabave, jer je po tadašnjem zakonu nije ni trebalo biti. Nije točno da je taj film korišten za predizbornu promidžbu HDZ-a, jer je isporučen nakon što su parlamentarni izbori bili gotovi. Taj film smatram dokumentom jednog vremena i podaci iz njega kasnije su korišteni u nekim knjigama i monografijama. Sve oko narudžbe tog filma događalo se 2007., isporučen je 2008., a želim reći da državna revizija ni 2007. ni 2008. nije našla nikakve nepravilnosti oko izrade tog filma - kazao je Kalmeta.

Nakon njega obranu će iznijeti i njegovi suoptuženici, koji su na početku ponovljenog suđenja u studenom 2023. također zanijekali krivnju.

Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koja je iz HAC-a i HC-a izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji. Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.