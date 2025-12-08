Naši Portali
ŠOKIRAO NA JAVNOJ TELEVIZIJI

Putinov glavni strateg: 'Rusija ne ratuje s Ukrajinom, nego s Europom'

Memory Bell remembrance event in Moscow for victims of political repression
Foto: Alexander Shcherbak/NEWSCOM
VL
Autor
Večernji.hr
08.12.2025.
u 17:39

Karaganov tvrdi da Rusija ne očekuje “trajan i stabilan mir”, ali smatra da bi se situacija mogla privremeno smiriti

Sergej Karaganov, dugogodišnji savjetnik Kremlja i jedan od najutjecajnijih ruskih geopolitičkih stratega, poručio je na državnoj televiziji Rusija 1 da aktualni rat nije sukob Rusije i Ukrajine, nego Rusije i Europe. Karaganov, blizak Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu, godinama je vodio rusko Vijeće za vanjsku i obrambenu politiku te predavao na Visokoj školi ekonomije u Moskvi.

U intervjuu je iznio niz izjava koje otkrivaju daljnju radikalizaciju ruske retorike. Naglasio je da “može govoriti otvoreno jer nije predsjednik”, pa je poručio kako rat “neće završiti dok Europa ne bude slomljena, moralno i politički”. Prema njegovim riječima, europske elite vode “suludi juriš prema svjetskom ratu”.

Karaganov tvrdi da Rusija ne očekuje “trajan i stabilan mir”, ali smatra da bi se situacija mogla privremeno smiriti. Europa se, po njemu, kreće prema raspadu. “Europa se vraća u stanje sukoba, kolonijalizma i rasizma. Ona više nije mirna luka, nego izopačeno zlo za čovječanstvo”, rekao je, dodajući da je europske političare i društvo zahvatila “masovna zaluđenost”.

Izjavio je i da je današnja medijska propaganda u Europi “gora nego u Njemačkoj prije Drugog svjetskog rata”. Nada se, kaže, da će se Europa “urazumiti prije nego što navuče na sebe grijeh korištenja oružja masovne odmazde”.

Karaganovljeve izjave još su jedan primjer sve agresivnijeg narativa Moskve, koja rat u Ukrajini sve otvorenije prikazuje kao širi sukob s Europskom unijom. Poruke jednog od ključnih ruskih strateških mislilaca stižu u trenutku kada Rusija intenzivira napade na Ukrajinu i zaoštrava odnos prema Europi.
Trump: Razočaran sam zbog Zelenskog; Zelenski: Nije bilo lako
Avatar Aurel
Aurel
17:54 08.12.2025.

pa ovakvih u vrapču ima na lopate...

AN
Antonio1952
17:53 08.12.2025.

Mozda EU i ide prema raspadu, a sta ceka Rusiju i druge diktature koje se odrzavaju samo silom. EU clanice same odlucuju o svom statusu dok ruske regije i podcinjeni narodi ostaju u Rusiji samo silom. Neka malo proba demokratizirat Rusku federaciju.

Avatar krcedolac
krcedolac
18:07 08.12.2025.

Ratujete sa zdravim razumom.

