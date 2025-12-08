Naši Portali
POBJEDA PROZAPADNIH SNAGA

Pokušaj puča u Beninu: Nastavak takvih događaja u tzv pojasu državnih udara

Autor
Danijel Prerad
08.12.2025.
u 17:45

Iako je Afrika poznata po državnim udarima, naročito vojnim, Benin je toga dugo bio pošteđen. Benin, nekadašnji Dahomey, doživio je, nakon stjecanja pune samostalnosti od Francuske, šest uspješnih vojnih udara između 1963. i 1972. godine, kao i dva neuspješna pokušaja od kojih je zadnji bio 1977

Predsjednika Benina, Patricea Talona, saveznika Zapada,pokušala je srušiti frakcija vojnika predvođena potpukovnikom Pascalom Tigrijem, ali je puč spriječen u čemu je beninskoj vlasti pomogla i Nigerija te Francuska. Osam pobunjeničkih vojnika pojavilo se na televiziji proglasivši potpukovnika Pascala Tigrija predsjednikom svog „odbora za obnovu“ i opravdavajući svoje postupke navodeći „kontinuirano pogoršanje sigurnosne situacije u sjevernom Beninu“.

Također su se žalili na „zanemarivanje vojnika poginulih u akciji i njihovih obitelji prepuštenih samima sebi“, kao i na „nepravedna promaknuća na štetu onih koji su to najzaslužniji“. Pobunjenici su također kritizirali rezove u zdravstvu, uključujući otkazivanje državno financirane dijalize bubrega, povećanje poreza i ograničavanje političkih aktivnosti. No, vojska lojalna vlasti suprostavila im se pa pobunjenička frakcija nije uspjela zauzeti većinu drugih državnih zgrada.

Ključne riječi
Afrika puč Benin

