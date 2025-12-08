Pokušaj puča u Beninu: Nastavak takvih događaja u tzv pojasu državnih udara

Predsjednika Benina, Patricea Talona, saveznika Zapada,pokušala je srušiti frakcija vojnika predvođena potpukovnikom Pascalom Tigrijem, ali je puč spriječen u čemu je beninskoj vlasti pomogla i Nigerija te Francuska. Osam pobunjeničkih vojnika pojavilo se na televiziji proglasivši potpukovnika Pascala Tigrija predsjednikom svog „odbora za obnovu“ i opravdavajući svoje postupke navodeći „kontinuirano pogoršanje sigurnosne situacije u sjevernom Beninu“.



Također su se žalili na „zanemarivanje vojnika poginulih u akciji i njihovih obitelji prepuštenih samima sebi“, kao i na „nepravedna promaknuća na štetu onih koji su to najzaslužniji“. Pobunjenici su također kritizirali rezove u zdravstvu, uključujući otkazivanje državno financirane dijalize bubrega, povećanje poreza i ograničavanje političkih aktivnosti. No, vojska lojalna vlasti suprostavila im se pa pobunjenička frakcija nije uspjela zauzeti većinu drugih državnih zgrada.