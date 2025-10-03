Treći mandat uz USKOK-ovu istragu: Načelnik Jelenja pod sumnjom za prikrivanje dugova

Na temelju kaznene prijave primorsko-goranske policije, USKOK je pokrenuo istragu protiv hrvatskog državljanina (1977.) kojeg se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službenih isprava.

"Osnovano se sumnja da je okrivljenik, u razdoblju od 5. studenoga 2020. do 14. travnja 2022. u Jelenju i Rijeci, kao načelnik Općine Jelenje (dalje: Općina) poduzeo radnje u cilju da jednoj osobi onemogući naplatu potraživanja od komunalnog društva kojeg je osnivač Općina, a okrivljenik jedini član skupštine (dalje: prvo društvo), a koje potraživanje u iznosu od 213.960,57 kuna s pripadajućim zateznim kamatama je ta osoba ostvarila na temelju pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Rijeci", javljaju iz USKOK-a.

Okrivljenik je, prije nego što je 20. travnja 2020. određena osoba podnijela FINA-i zahtjev za izravnu naplatu pravomoćnog potraživanja, pokrenuo inicijativu te ishodio donošenje odluke Općinskog vijeća o osnivanju novog komunalnog društva. Tom prilikom je vijećnicima predstavio kako je osnivanje novog društva nužno radi osiguravanja kontinuiteta u pružanju komunalnih usluga.

Na temelju donesene odluke, okrivljenik je pokrenuo postupak osnivanja novog društva. Kao zakonski zastupnik osnivača – Općine – Trgovačkom je sudu u Rijeci, u izvanparničnom postupku, podnio izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja. Tu izjavu je prethodno vlastoručno potpisao, ovjerio službenim pečatom Općine te ovjerio potpis kod javnog bilježnika, iako je bio svjestan da postoje nepodmirene obveze prethodnog društva.

Nakon što je novo društvo osnovano, okrivljenik je ishodio izmjene postojeće Odluke o komunalnim djelatnostima, prema kojima se poslovi koje je dotad obavljalo prethodno društvo povjeravaju novoosnovanom subjektu. Imovina i poslovanje prvog društva preneseni su na novo društvo, dok je prethodno društvo, po zaključenju stečajnog postupka, 15. lipnja 2022. izbrisano iz sudskog registra.

"Na opisani način okrivljenik je, koristeći se dvostrukom ulogom općinskog načelnika i jedinog člana skupštine dvaju društava, jednoj osobi onemogućio naplatu potraživanja koja je ostvarila prema prvom društvu i tako joj prouzročio štetu u iznosu od najmanje 28.397,45 eura uvećanom za pripadajuće zatezne kamate", javlja USKOK.

Robert Marčelja (PGS), koji je na izbore izašao kao kandidat koalicije PGS-SDP, osvojio je ranije ove godine uvjerljivu pobjedu već u pravom krugu sa 58,66 posto glasova birača, prema rezultatima nakon obrađenih 89 posto biračkih mjesta, odnosno osam od ukupno devet. Marčelji je to treći uzastopni mandat na čelu Općine Jelenje, a koalicija predvođena Marčeljom ostvarila je većinu i u Općinskom vijeću Jelenje, osvojivši 51,06 posto glasova, pisao je Novi List.