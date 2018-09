Boris Miletić: očekujem da država pomogne brodogradnju; u Europi već postoje mehanizmi za to

Prvi put sam za problem Uljanika čuo u rujnu prošle godine, rekao je predsjednik IDS-a Boris Miletić, gost HTV-ove emisije Nedjeljom u 2.

- Odmah smo župan Flego i ja išli kod tadašnje ministrice gospodarstva, gospođe Dalić, koja je bila i potpredsjednica Vlade i kazali za taj problem - da Uljanik grupa ulazi u razdoblje poteškoća, da je potrebno vidjeti na koji način sanirati tu grupu. I tada se išlo prema Bruxellesu s ovim, kako je rečeno, rescue aidom od 96 milijuna eura, koliko je u prvom mjesecu odobreno Uljaniku. I tada se već sve znalo - znalo se da taj rescue aid može trajati šest mjeseci, da se do tada mora napraviti plan sanacije, da se do tada mora naći strateški partner, a to je bilo točno s datumom 11. srpnja. Znate kada je Vlada uputila to u Bruxelles? Dva dana nakon toga, 13. srpnja, i to ne službenom aplikacijom, nego neslužbenim e-mailom, rekao je Miletić.

Vlada 13. rujna dolazi u Pulu, gdje će održati sjednicu. Miletić od Vlade očekuje da pomogne brodogradnju i spominje da za to već postoje mehanizmi u Europi, poput osnivanja jamstvenog fonda za brodogradnju.

Uz jamstveni fond koji bi koristila sva hrvatska brodogradilišta, Miletić predlaže da se putem HBOR-a osigura izvozna linija koja će pratiti brodogradnju s nešto povoljnijom cijenom kapitala. Ne slaže se s tvrdnjom da Uljanik ne može proizvoditi brodove kakve sada proizvodi.

Foto: Screenshot/HRT

Kaže da naručitelji brodova govore da Uljanik ima tako kvalitetnu proizvodnju da rijetko koje brodogradilište uopće može graditi brodove tog tipa.

Miletić smatra da u Hrvatskoj ne može opstati samo jedno brodogradilište. Mora ih, kaže, biti tri ili četiri. Vlada po njemu mora odlučiti da je to strateška djelatnost.

- Ako pogledamo konkretno strukturu vlasništva Uljanika, država je najveći pojedinačni vlasnik. Četvrtina svih dionica Uljanik grupe je u rukama Republike Hrvatske. Neodgovorno je tako se ponašati prema tvrtki gdje ste suvlasnik, a posebice prema toj grani djelatnosti, rekao je Miletić.

>> Pogledajte maketu prve hrvatske podmornice koja će se uskoro graditi