Bojkot slabi, potrošeno 37 posto više novca nego prošlog petka

"Idemooo! U dva tjedna milijun računa i 80 milijuna eura manje. Možemo i jače" – bodrilo se i jučer građane s FB-ove potrošačke platforme Halo, inspektore na treći "crni petak" zaredom, od kojih su se posljednja dva bojkotirali baš svi oblici kupnje, od trgovina do dostave hrane i pekarnica, bankarskih usluga, benzinskih postaja, kafića i ugostitelja, telekomunikacija i plaćanja računa, online šopinga... S jedne strane, odašiljale su se u svijet slike pustoši iz dijela dućana, iz drugih gužvi na blagajnama i parkinzima kao da je najnormalniji dan, s najnormalnijim ispijanjem kave u kafićima, koje su se mnogi teško odricali i prošlog petka. Bojkot se nastavlja i sutra – nakon provedene ankete na Halo, inspektore među građanima, tjedan dana, sve do idućeg petka, izbjegavat će se trošenje u prodavaonicama Konzuma.

No da potrošački optimizam ipak pomalo splašnjava, govore i brojke Porezne uprave. Jučer do 15 sati u djelatnosti G47 (trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla) fiskalizirano je 25% više računa nego petak ranije, a iznos je 37% veći. Kroz sustav fiskalizacije prošlo je, naime, oko 2 milijuna računa u ukupnom iznosu od 27,4 milijuna eura, a petak ranije je u istom razdoblju 1,6 milijuna računa u iznosu od 20 milijuna eura. Kad se gleda 24. siječnja, jučer je fiskalizirano 48% više računa za 58% veći iznos. U odnosu na petak, 17. siječnja, kad nije bilo bojkota, broj računa je pak manji za 15%, a njihova vrijednost za 20% (ukupno za 7 milijuna eura). Tada je, podsjetimo, bilo fiskalizirano 2,3 milijuna računa u vrijednosti 34,4 milijuna eura. U svim djelatnostima u odnosu na prošli petak do 15 sati je izdano 15% više računa za 17% više novca, a u odnosu na 24. siječnja za 29, odnosno 30% više. U odnosu na petak 17. siječnja, kad nije bilo bojkota, broj računa je do 15 sati bio manji za 9%, a iznos za 10% – također za oko 7 milijuna eura. Na spomenuti 'normalan' petak fiskalizirano je 70,9 milijuna eura, a 7. veljače 63,9 milijuna.

Danas je bio i prvi dan primjene revidirane Vladine liste 70 namirnica s ograničenom cijenom koja je s njih 30 proširena na još 40, palentu, griz, polubijeli kruh, kajzerice, zobene i kukuruzne pahuljice, čajnu paštetu, kelj, kupus, dvopek, šunku u ovitku, piškote, pancetu, tirolsku, kranjske kobase, maslac, smrznuti filet oslića, naranče... No i jednim pogledom, primjerice, na listu kakva je osvanula na vratima Lidlovih trgovina, jasno je kako je možda i 90-ak posto cijena i sada niže od Vladina limita – i ne od jučer. Trgovine iznad 400 kvadrata moraju 'zamrznute' proizvode imati i na zasebnoj polici s natpisom "ograničena" cijena. No u zapadnom dijelu metropole činilo se kako je tamošnjim stanovnicima bojkot dosadio. Dok su neki već oko devet sati ujutro obavili svoju kupnju u Konzumu i čekali na blagajnama u dugim redovima, drugi su kružili krcatim parkingom.

– Do sada sam bojkotirala, ali sam shvatila da se ne isplati pa sam odustala. Što se tiče zamrznutih cijena, u redu je da je sve na jednom mjestu, svakako će biti jednostavnije za pronaći – kazala nam je jedna Zagrepčanka. I Spar u Stenjevcu jučer je vrvio kupcima, no još ima onih koji se nadaju promjenama.

– Ne pada mi na pamet da petkom uđem u neku trgovinu. Stvarno su pretjerali s cijenama i drago mi je da su napokon neke trajno i ograničili i te namirnice stavili na jedno mjesto – kaže Nataša. U Lidlu na zagrebačkoj Knežiji trajno sniženi proizvodi raspoređeni su na uobičajenim policama, uz oznaku "trajno sniženo" pored cijene. Danijel je "ovih tjedana bojkotirao, ali mu je dosta". Da je "crni petak" i jučer bio na snazi Mira, koju smo sreli u Lidlu, nije znala, no tvrdi kako i s akcijskim cijenama trgovci samo mažu oči potrošačima. Ostaje za vidjeti kako će proći tjedni bojkot Konzuma, nakon čega su na listi za bojkot i Plodine, Studenac, Kaufland i Spar, no iz Halo, inspektore najavljuju kako se neće samo na tome stati, ideja o kojima raspravljaju s potrošačima ima još. – Pokrenuli smo mehanizme nadzore tržišta, pokrenuli smo tijela javna rasprave. Pokrenuli smo raspravu o cijenama što je do sada bilo nezamislivo, pokrenuli smo raspravu o dobavljačima, marži i kartelizaciji i situaciji na hrvatskom tržištu – rekao je savjetnik Halo, inspektore Josip Kelemen za HRT. Spremaju i besplatnu aplikaciju uz pomoć koje će građani moći uspoređivati cijene u trgovačkim lancima.