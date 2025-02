Oglasila se Porezna uprava s novim podatcima o bojkotu

Hrvati već treći petak za redom u potpunosti bojkotiraju trgovine, a od sutra se bojkotira i jedan veliki trgovački lanac - Konzum. Naime, na bojkot je pozvala potrošačka platforma "Halo, inspektore" radi previsokih cijena u dućanima. Bojkotiraju se tako kupovina roba i usluga, trgovci i šoping centri, pekare, benzinske pumpe, telekomunikacija i plaćanje računa, jelo u restoranima i kafići, ali i online kupovina. U nastavku možete pročitati najnovije podatke Porezne uprave o tome jesu li se uistinu Hrvati danas suzdržali od kupovine ili im treći bojkot više nije zanimljiv.

"Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 16% dok je iznos računa također veći za 17%. Nadalje, u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 29% dok je iznos računa također veći za 30%.

Dok je u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. dan kada nije bio bojkot trgovina od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa manji za 9% dok je iznos računa također manji za 10%." priopćili su iz Porezne.

"Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 25% dok je iznos računa također veći za 37%. Nadalje, u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 48% dok je iznos računa također veći za 58%.

Dok je u petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. dan kada nije bio bojkot trgovina od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa manji za 15% dok je iznos računa također manji za 20%. " dodali su.