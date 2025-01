Vlada proširila popis proizvoda s ograničenim cijenama, sad ih je 70. Dodaju se kruh, tjestenina, ribe...

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je u četvrtak sastanak s predstavnicima trgovačkih lanaca i proizvođača na temu revidiranja popisa proizvoda ograničenih cijena i daljnjih koraka za zaštitu potrošača. Sastanak je počeo u 11 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Na sastanku sudjeluju i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar objavio je proširenu listu proizvoda s ograničenim cijenama. "Cilj ovih mjera je ublažavanje daljnjih inflatornih pritisaka, a ovom Odlukom definiramo cijene prehrambenih proizvoda. Glavni cilj je zaštita najranjivijih skupina građana. Ovom Odlukom obuhvaćeno je 70 proizvoda, za razliku od dosadašnjeg popisa, na kojemu je bilo 30 proizvoda", poručio je ministar.

Šušnjar je dodao da će informiranje potrošača o ograničenim cijenama biti obavezno. "Ti proizvodi će morati biti jasno označeni i istaknuti. Svaki trgovac će morati odabrati najmanje jedan proizvod. Primjerice, od svih proizvođača špageta, najmanje jedan će morati imati ograničenu cijenu. Mi bismo voljeli da ih bude i više, ali odluka će biti na trgovcu", naglasio je. "Što se tiče samih proizvoda, dodaju se kruh, palenta, ječmena kaša, pahuljice, dvopek, tjestenina, suhomesnati proizvodi, konzervirani proizvodi, ribe, imamo dodatno mliječne proizvode", rekao je Šušnjar.

Nove Kategorije Proizvoda

Inače, premijer Andrej Plenković u uvodnom dijelu sastanka naveo je podatke koji pokazuju da Hrvatska ostvaruje iznadprosječni gospodarski rast, ali je ustvrdio da unatoč brojkama koje svjedoče o poboljšanjima na "makro razini", dio građana otežano financira svoje osnovne potrebe.

Vlada je, kako je rekao, iskoristila prostor za svoje djelovanje u zaštiti standarda građana i to je učinila fiskalnim mjerama i ograničavanjem cijena dijela proizvoda, a danas izlazi s novom listom, od 70 proizvoda s ograničenim cijenama. "Država je reagirala, ali moraju se uključiti i drugi", rekao je Plenković i ustvrdio da nitko ne bi propao da su cijene malo umjerenije.

Ministar financija Marko Primorac rekao je kako nije točno da su državi u interesu visoke stope inflacije zbog punjenja proračuna. "Želim najoštrije odbaciti tu tezu", rekao je Primorac i dodao da je upravo proračun podnosio teret financiranja raznih paketa pomoći građanima i poduzećima kao što je HEP. Dodao je da za inflaciju nije kriva ni porezna politika, jer je porezno opterećenje dohotka i dobiti među najnižima u Europi.

Što se tiče teze da je za visoke cijene odgovoran visoki PDV, rekao je kako je točno da je opća stopa PDV-a jedna od najviših u EU-u, ali to ne znači da to ne može biti argument za povećane cijene, jer je vlada snizila stopu PDV-a na pet posto za široki krug proizvoda "od polja do stola", od osnovnih inputa u poljoprivrednu proizvodnju do finalne cijene proizvoda. Vladi nije u interesu visoka inflacija, ona nepovoljno utječe na njezine politike, a također ne postoji argument koji bi išao na to da se porezna politika može prikazati kao uzrok većih cijena hrane nego u EU-u, rekao je.

