Bojkot se širi: Četiri države napuštaju Eurosong zbog Izraela

European Broadcasting Union (EBU) odobrila je sudjelovanje Israela na sljedećem izdanju Eurovision Song Contesta, odbacivši zahtjeve za njegovo isključenje, potez koji je izazvao nezapamćeni bijes „Znatna većina naših članica zaključila je da nije potreban dodatni glasovni postupak o sudjelovanju i da pjesmičko natjecanje Eurovision 2026 treba proteći prema planu — uz dodatne mjere zaštite,“ priopćio je EBU u četvrtak.

Nekoliko emitera u Španjolskoj, Irskoj, Nizozemskoj i Sloveniji odmah su izrazili neslaganje s odlukom EBU-a te objavili kako neće sudjelovati u jubilarnom, 70. izdanju Eurosonga u Beču — upravo zato što je Izraelu dozvoljeno sudjelovanje. Države-bojkotnice istaknule su kako svoju odluku temelje na ratu u Gazi i razornoj humanitarnoj krizi koja je uslijedila te su pokrenule povijesni bojkot, bacivši Euroviziju u njezinu najozbiljniju krizu dosad.

„Kultura ujedinjuje — ali ne pod svaku cijenu,“ poručio je u četvrtak Taco Zimmerman, glavni ravnatelj nizozemske televizije AVROTROS. „Temeljne vrijednosti kao što su ljudskost i sloboda tiska — za nas su neupitne.“ S druge strane, Njemačka je upozorila kako bi, ukoliko Izrael ne bude smio sudjelovati, mogla sama odustati od natjecanja.

Prije glasovanja, Golan Yochpaz, visoki izraelski televizijski čelnik, objasnio je da je sastanak EBU-a bio „pokušaj da se nacionalnu televiziju KAN ukloni iz natjecanja“ — što se, po njegovu mišljenju, ne može drugačije tumačiti nego kao kulturni bojkot. Irski javni emiter RTÉ poručio je da smatra sudjelovanje Irske „neosjećajnim“, imajući na umu stravične gubitke ljudskih života u Gazi i humanitarnu katastrofu koja i dalje stavlja civile u opasnost.

Španjolski radio-televizijski emiter RTVE izjavio je da je izgubio povjerenje u samu ideju Eurosonga. Predsjednik RTVE-a, José Pablo López, rekao je: „Ono što se dogodilo na Skupštini EBU-a potvrđuje da Eurovision nije natjecanje u pjesmi, nego festival kojim upravljaju geopolitički interesi i razdiruća podjela.“

EBU u Ženevi pritom je usvojio mjere da „ograniči neprimjeren utjecaj trećih strana, uključujući i kampanje koje podupiru vlade“. Također je postavio granicu od najviše deset javnih glasova po metodi plaćanja. RTVE je novu odredbu ocijenio „nedostatnom“. Promjene su uslijedile nakon optužbi nekoliko europskih emitera da je izraelska vlada utjecala na glasovanje, nakon što je Izrael u finalu primio najveći broj glasova javnosti, piše Politico.

Pitanje sudjelovanja Izraela bilo je predmet razgovora između EBU-a i njegovih članica još od lipanjskog sastanka nacionalnih emitera u Londonu, kada je prijedlog prvi put iznesen. EBU okuplja javne medijske servise iz 56 zemalja, sa 113 članica — dugi niz godina Eurovision je tvrdao da je „nepolitičko natjecanje“. Ipak, još 2022. EBU je iz natjecanja isključio Russia, nakon što je ta zemlja izvršila punopravnu invaziju na Ukraine.

Podsjetimo: oružana skupina Hamas izvela je brutalni napad na Izrael 7. listopada 2023., pri čemu je ubijeno oko 1.200 ljudi, većinom civila, a 251 osoba je oteto i korištena kao taoci. Napad je pokrenuo veliku izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi. Posljedice su bile katastrofalne: desetci tisuća Palestinaca, većinom civila, izgubili su živote, oko 90 % stanovništva Gaze raseljeno je, a golema područja razorena. Prijelomna točka došlo je u listopadu 2025., nakon što je primirje koje je posredovao Donald Trump dovelo do oslobađanja preostalih 20 izraelskih talaca.