DOMAĆIN JE AUSTRIJA

Nakon što je Izraelu dopušteno sudjelovanje na Eurosongu, neke države najavile su bojkot, među njima i Slovenija

FILE PHOTO: Grand Final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Ivana Carević
04.12.2025.
u 19:13

Unatoč molbama da se glasanjem odluči o sudjelovanju Izraela na ovogodišnjem Eurosongu, članice su umjesto toga odobrile novi skup pravila namijenjenih zaštiti integriteta natjecanja

Irska, Španjolska i Nizozemska bojkotirat će Eurosong 2026. godine, nakon što je Izraelu dopušteno sudjelovanje, javlja BBC. Bile su među brojnim zemljama koje su pozivale na isključenje Izraela. Unatoč molbama da se glasanjem odluči o sudjelovanju Izraela na ovogodišnjem Eurosongu, članice su umjesto toga odobrile novi skup pravila namijenjenih zaštiti integriteta natjecanja. U izjavi, nizozemska televizija Avrotros izjavila je: "Sudjelovanje u trenutnim okolnostima nespojivo nam je s javnim vrijednostima koje su nam bitne". Španjolska televizija RTVE dodala je: "Upravni odbor RTVE-a prošlog rujna složio se da će se Španjolska povući s Eurosonga ako Izrael bude dio njega. Ovo povlačenje također znači da RTVE neće prenositi finale Eurosonga 2026... niti preliminarne polufinale." RTVE je među prvima izrazio želju da se Izraela ne uključi u ovogodišnju Eurosong i zatražili su tajno glasovanje o njegovom sudjelovanju.

Prema televiziji, organizatori su "odbili zahtjev RTVE-a", dodajući: "Ova odluka povećava nepovjerenje RTVE-a u organizaciju festivala i potvrđuje politički pritisak koji ga okružuje." Očekuje se da će se i druge televizijske kuće, uključujući Sloveniju i Island, povući s natjecanja, piše Yahoo.com.  Predsjednica uprave RTV Slovenija, Natalija Gorščak, u govoru članicama prije odluke podsjetila je, među ostalim, da je EBU tjedan dana nakon ruske agresije na Ukrajinu odbio sudjelovanje ruskog predstavnika, dok sada nema hrabrosti odbiti Izrael.

FILE PHOTO: Grand Final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel
1/16

„Našim novinarima nije bilo, i još uvijek nije, dopušteno ući u Gazu, gdje je ubijeno više od 200 novinara. Prošle godine vidjeli smo da je izraelski nastup bio političan. Ne zaboravite da smo sličan nastup zabranili ruskoj pjevačici u Ukrajini. Godine 2017. u Stockholmu smo otvorili Pandorinu kutiju kad je pobijedila politička pjesma, i od tada se borimo protiv politike na Euroviziji“, rekla je. Dodala je da razumije stav izraelske televizije KAN, jer bi i sami bili pod pritiskom izraelske vlade kad bi odustali. „Svi smo u zamci. Taoci smo političkih interesa izraelske vlade“, dodala je.

Naglasila je da ne govori u svoje ime, već u ime RTV Slovenija, slovenske javnosti i izvođača. „Treću godinu zaredom javnost traži da kažemo ne sudjelovanju bilo koje države koja napada drugu državu. Moramo slijediti europske standarde mira i razumijevanja. Eurovizija je od početka bila mjesto radosti i sreće, glazba je povezivala izvođače i publiku – i tako bi trebalo ostati.“ „Naša poruka je: nećemo sudjelovati na Eurosongu ako Izrael bude tamo. U ime 20 tisuća djece koja su poginula u Gazi“, zaključila je.

Ključne riječi
Izrael showbiz Eurovizija

Kupnja