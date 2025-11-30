Izraelska vojska ubila 'četiri terorista' koji su izišli iz tunela

Četiri Palestinca ubijena su u noćnom sukobu u blizini Rafaha na jugu Pojasa Gaze, izvijestila je u nedjelju izraelska vojska, nazivajući ih "teroristima". Izraelske snage su "eliminirale četiri terorista koji su izašli iz podzemne infrastrukture", navodi se u izvješću. Ubijeni su u operaciji koordiniranoj s izraelskim zračnim snagama, navodi se.

Izraelski mediji izvijestili su da su deseci naoružanih pripadnika Hamasa zarobljeni u tunelu u području koje kontrolira Izrael prema trenutnom primirju. Razgovori o tome da se borcima Hamasa dopusti slobodan prolaz bili su bezuspješni, navodi se u izvješćima. Izraelska vojska rekla je da će "nastaviti djelovati kako bi uklonila svaku neposrednu prijetnju". Primirje u ratu u Pojasu Gaze stupilo je na snagu 10. listopada ove godine. Od tada je u regiji ubijeno više od 350 Palestinaca, prema zdravstvenim vlastima pod kontrolom Hamasa. Ubijeno je i nekoliko izraelskih vojnika.