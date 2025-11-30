Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KOORDINIRANA AKCIJA

Izraelska vojska ubila 'četiri terorista' koji su izišli iz tunela

A damaged Palestinian flag flutters over the rubble of destroyed buildings, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City
MAHMOUD ISSA/REUTERS
VL
Autor
dpa/Hina
30.11.2025.
u 15:33

Izraelski mediji izvijestili su da su deseci naoružanih pripadnika Hamasa zarobljeni u tunelu u području koje kontrolira Izrael prema trenutnom primirju

Četiri Palestinca ubijena su u noćnom sukobu u blizini Rafaha na jugu Pojasa Gaze, izvijestila je u nedjelju izraelska vojska, nazivajući ih "teroristima". Izraelske snage su "eliminirale četiri terorista koji su izašli iz podzemne infrastrukture", navodi se u izvješću. Ubijeni su u operaciji koordiniranoj s izraelskim zračnim snagama, navodi se.

Izraelski mediji izvijestili su da su deseci naoružanih pripadnika Hamasa zarobljeni u tunelu u području koje kontrolira Izrael prema trenutnom primirju. Razgovori o tome da se borcima Hamasa dopusti slobodan prolaz bili su bezuspješni, navodi se u izvješćima. Izraelska vojska rekla je da će "nastaviti djelovati kako bi uklonila svaku neposrednu prijetnju". Primirje u ratu u Pojasu Gaze stupilo je na snagu 10. listopada ove godine. Od tada je u regiji ubijeno više od 350 Palestinaca, prema zdravstvenim vlastima pod kontrolom Hamasa. Ubijeno je i nekoliko izraelskih vojnika.

Ključne riječi
Gaza Izrael Hamas

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
16:39 30.11.2025.

Normalno da su ih ubili jer kod njih nema zarobljenika. Ta Goldštajnova "civilizacijski napredna država" u maniri Adolfa širi svoje civilizacijske dosege i pokazuje kak su oni napredni. Dok mi zli Hrvati u kojoj buja fašizacija ne razumijemo te napredne države pa imamo njihove prosvjetljene emisare koji nas poput nekog stada svako malo opominju i djele svoj moral.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja