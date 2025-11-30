Izrael na rubu: Netanyahu tražio pomilovanje predsjednika Isaaca Herzoga kako bi izbjegao zatvor

Izraelska politička scena posljednjih dana ulazi u eruptivnu fazu. Premijer Benjamin Netanyahu , suočen s napredovanjem suđenja u tri slučaja korupcije, povukao je potez bez presedana,službeno je zatražio pomilovanje od predsjednika Isaaca Herzoga. Taj zahtjev, poslan preko odvjetnika Amita Haddada, sada prolazi kroz složenu proceduru u Ministarstvu pravosuđa. No stvarni razlog, skriven ispod proceduralne retorike, jednostavan je: Netanyahu svim silama pokušava izbjeći suđenje koje bi ga, u slučaju gubitka vlasti, moglo odvesti u zatvor.

Oporba to vrlo jasno tvrdi. Yair Lapid poručuje da pomilovanja ne može biti bez priznanja krivnje i trenutačnog povlačenja iz politike. Yair Golan je izravniji: “Samo krivci traže pomilovanje. Nakon osam godina procesa, sada, kada se slučajevi protiv njega nisu raspali, Netanyahu traži izlaz.” Poruka je jasna,.Netanyahu ne traži pravdu, nego spas.

Ulje na vatru dolazi iz Washingtona. Američki predsjednik Donald Trump više je puta zvao Netanyahua, naglašavajući kako suđenje treba “trenutačno zaustaviti” kako bi se nastavili zajednički strateški projekti SAD-a i Izraela, “u vremenskom prozoru koji se više neće ponoviti”. Poruka između redaka: Netanyahu mora ostati na vlasti kako bi se realizirali ključni američko-izraelski planovi, od sigurnosnih do diplomatskih, u trenutku najvećih regionalnih potresa.

U nedjelju Netanyahu izlazi pred naciju. U video obraćanju objašnjava kako se Izrael suočava s “ogromnim izazovima i prilikama”, te da je potrebno “nacionalno jedinstvo”. No ono što prikazuje kao državničku odgovornost zapravo je politički manevar: pokušaj delegitimiranja vlastitog suđenja. Tvrdi da postupak “razdire zemlju iznutra”, produbljuje podjele i paralizira izraelsku koheziju,kao da je pravosuđe krivo za optužbe koje je protiv njega podiglo.

Netanyahu dalje dramatizira: navodno su suci od njega zatražili da svjedoči tri puta tjedno, što on opisuje kao “nemoguć zahtjev” i “opterećenje koje se nikome drugome u Izraelu ne nameće”. No analitičari ističu kako je riječ o standardnoj sudskoj proceduri u slučajevima s opsežnim dokaznim materijalom,i da Netanyahu pokušava stvoriti dojam političkog progona.

Srž problema ostaje ista: ako njegova vlada padne, Netanyahu gubi status premijera, a time i ključnu liniju obrane,političku moć koja ga štiti od realne mogućnosti zatvorske kazne. Iz tog razloga on radi sve kako bi spriječio završetak suđenja, uključujući i izvaninstitucionalne pritiske, mobilizaciju javnosti i izvanredne diplomatske kontakte.

Oporba zato upozorava na opasan presedan: pomilovanje bez priznanja krivnje značilo bi institucionalnu kapitulaciju Izraela pred jednim čovjekom. “Jedini mogući dogovor je da Netanyahu prizna, odstupi i oslobodi državu”, ponavlja Golan. Na drugoj strani političkog spektra, Netanyahu pokušava uvjeriti narod da je njegovo suđenje zapravo napad na stabilnost Izraela, dok istodobno stvara atmosferu izvanrednog stanja u kojem se prekid procesa prikazuje kao nacionalni interes.

Ovaj dramatični trenutak razotkriva suštinu njegove strategije: Netanyahu ne vodi bitku za svoju političku budućnost, nego za osobnu slobodu. Povijesno gledano, nijedan izraelski premijer nije bio toliko spreman koristiti nacionalnu sigurnost, međunarodne odnose i političko jedinstvo kao štit protiv pravnih posljedica. Upravo to objašnjava njegovu žestoku želju da ostane na vlasti,svaka druga opcija otvara put prema sudnici, a iz sudnice vodi samo u dva smjera: oslobađajuća presuda (malo vjerojatna) ili zatvor.

Kad se makne politička fasada, ostaje jasna istina: Netanyahu pokušava izbjeći suđenje pod svaku cijenu, koristeći državne institucije, međunarodne saveznike i narativ “opasnosti za naciju” kako bi opravdao svoje privatne interese. Izrael se tako našao u najopasnijem ustavnom trenutku u svojoj povijesti,trenutku u kojem se sudbina države prelama preko sudbine jednog čovjeka.