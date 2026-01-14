Blokirano otvaranje obrta u Hrvatskoj: Pojavio se kvar u sustavu Ministarstva pravosuđa

U Hrvatskoj je trenutačno onemogućeno otvaranje novih obrta zbog tehničkog kvara na sustavu Ministarstva pravosuđa. Kako doznaje Obrtnik.hr, riječ je o poteškoćama sa serverom i aplikacijom koja izdaje potvrdu o nekažnjavanju, odnosno dokument pod nazivom „Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak“.

Upravo je ovaj tehnički problem otvorio pitanje nove prakse u postupku otvaranja obrta. Naime, pokazalo se kako je za upis obrta u Obrtni registar trenutačno potrebno priložiti i uvjerenje o nekažnjavanju, iako se taj dokument ranije nije zahtijevao za sve vrste obrta. Do sada je potvrda bila obavezna isključivo za djelatnosti povezane s brigom i čuvanjem djece te za zaštitarske djelatnosti.

Zanimljivo je da se podatak o obveznom priloženju uvjerenja o nekažnjavanju ne navodi u službenim uputama za upis obrta. Prema važećim pravilima, uz prijavu za upis u Obrtni registar obavezno se prilaže ispunjeni obrazac, preslika osobne iskaznice (za strane državljane preslika putovnice i prijave boravka u Republici Hrvatskoj), dokaz o pravu korištenja prostora ako je potreban za obavljanje djelatnosti te zdravstvena svjedodžba, ali samo u slučajevima kada je propisana posebna zdravstvena sposobnost.

Kod vezanih obrta potrebno je dodatno priložiti dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti, ovisno o uvjetima propisanim Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima. Ako budući obrtnik ne ispunjava propisane stručne uvjete, uz prijavu može priložiti dokaze o stručnoj spremi zaposlenika koji će u obrtu raditi na puno radno vrijeme kao stručni poslovođa. Na upit portala Obrtnik.hr, iz Ministarstva gospodarstva poručuju kako se intenzivno radi na otklanjanju tehničkih poteškoća. Ističu da će se od početka sljedećeg tjedna upisi u Obrtni registar ponovno moći obavljati i bez priloženog uvjerenja o nekažnjavanju.