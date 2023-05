Blizanci su jedan drugog spašavali od zatvora, pa čak i smrtne kazne, ali i uvaljivali u ozbiljne probleme

Nesvakidašnji i na ovim prostorima nezabilježen pokušaj obmane zatvorskog sustava, dogodio se u Mostaru, u režiji dvojice braće blizanaca. Dvadesetgodišnji Stjepan i Lazar J., iz Konjica, dogovorili su se da zamjene mjesta u zatvorskoj ćeliji. Iako na ovim prostorima sličan slučaj nije zabilježen, 'igre' blizanaca s pravosuđem, u svijetu, mnogo su ozbiljnije. U Maleziji je tako jedan od blizanaca, zahvaljujući identičnom bratu, izbjegao smrtnu kaznu. U Njemačkoj, sud nije mogao dokazati koji od blizanaca je počinio zločin, pa su obojica oslobođena, a u Americi je nevin brat blizanac optužen za ubojstvo te osuđen na 54 godine zatvora.

Obmanuo stražare, a onda se izdao

Nakon prvosvibanjskih praznika, tijekom kojih je dobio nekoliko slobodnih dana, Lazar J. se, 5. svibnja 2007., trebao vratiti u zatvor, u kom je bio na izdržavanju višemjesečne kazne. No, „počasno“ je mjesto, u ćeliji, prepustio svom bratu, blizancu. Umjesto Lazara, u zatvor je ušao Stjepan. Kako su braća jednojajčani blizanci, uočljivih razlika, u izgledu mladića, nije bilo. Bili su iste visine, imali jednaku frizuru te boju kose i očiju. Zbog toga, na prvu, nitko od zaposlenika, u Kazneno-popravnom zavodu Mostar, nije primijetio da se, umjesto okrivljenog, u zatvor vratio njegov nedužni brat. No, iako u izgledu nije bilo razlike, ponašanje mladića, koji je već odslužio nekoliko mjeseci iza rešetaka, te njegovog brata, koji je tek kročio u zatvorski krug, bilo je itekako drugačije.

Iako ga je Lazar pripremao i „oboružao“ brojnim informacijama, Stjepan, koji se, prvi put u životu, našao iza rešetaka, u zatvoru se nije dobro snašao. Nevješto je pokušavao oponašati svog brata, ali, kako nije raspoznavao svoje dojučerašnje cimere, te nije znao gdje su pojedine, zatvorske prostorije, privukao je pažnju stražara te im je, ubrzo, postao sumnjiv.

Samo nekoliko sati, nakon što se lažni zatvorenik prijavio u zatvor, prijevara je otkrivena.

Sve je isto, osim otisaka prstiju

„Pokazao je bratovu osobnu iskaznicu i ušao u Treći osuđenički odjel. Kako su blizanci iznimno slični, nitko, od čuvara, nije uočio nikakvu razliku. Iako je Stjepan od brata dobio potrebne instrukcije, nije mogao izdržati taj, površno predočen, zatvorenički život i ubrzo je sve priznao. Na zamjenu ga je, navodno, nagovorio brat Lazar, koji je, zbog sitnih krađa, u zatvoru već proboravio pet mjeseci, te je trebao odslužiti još mjesec dana“, rekao je tadašnji ravnatelj KPZ-a Mostar, Miroslav Bem, priznajući kako takav događaj u praksi još nisu imali.

Dok se tražio pravi osuđenik, zbog pokušaja prijevare i nevini je brat, blizanac, završio iza rešetaka policijskog pritvora. Budući da ih se, „prostim okom“, nije moglo razlikovati, jer su po boji kose, očiju, visini i crtama lica, bili potpuno identični, kako bi bili posve sigurni koji je, od dvojice braće, Lazar, a koji Stjepan, policija je blizance identificirala po otiscima prstiju. Nakon što su uspoređene papilarne linije, dvojbi oko identiteta blizanaca više nije bilo.

Trojica 'nestašne' braće i uspješna sestra

No, osim po otiscima prstiju, naoko identična braća razlikovala su se i po načinu života. Za razliku od Stjepana, njegov blizanac Lazar, potvrdila je tada policija, imao je podeblji dosje, u kom su bile evidentirane sitne provale u prodavaonice i stanove te krađe sekundarnih sirovina. U vrijeme kada su blizanci izazvali pravu pomutnju, u Kazneno-popravnom zavodu Mostar, u istoj je ustanovi, zbog preprodaje droge, na izdržavanju dvogodišnje, zatvorske kazne, bio i njihov stariji brat, dok je sestra, trojice nestašne braće, istovremeno bilježila sportske uspjehe, kao najbolja dizačica utega u BiH.

'Genetske fotokopije' izazov su za znanstvenike

Od blizanki koje su rodile na isti dan, do razdvojene braće blizanaca, koji su se susreli nakon par desetljeća te potom otkrili da su, iako udaljeni, vodili gotovo identične živote – istinite priče o jednojajčanim blizancima nerijetko su pravi spoj fascinantnog, ali i pomalo jezivog.

Iako slučaj, sličan mostarskom, u ovim krajevima nije zabilježen, u svijetu je raznih pokušaja obmane, od strane blizanaca, itekako bilo te se ispostavilo da blizanci, jedno drugom, mogu biti blagoslov, ali i „prokletstvo“.

Nije se znalo koji je kriv, pa su obojica oslobođena

Godine 2009., samo dvije godine nakon pokušaja prijevare u mostarskom zatvoru, u Njemačkoj se dogodio bizaran slučaj, u kom su braća blizanci 'porazili' pravosudni sustav. Naime, iz luksuzne robne kuće, bio je ukraden skupocjeni nakit. Kradljivac dragulja pobjegao je s plijenom vrijednim 6,8 milijuna dolara. Kada mu se ušlo u trag, ispostavilo se da opis odgovara i Hassanu O., ali i njegovom blizancu, Abbasu O. Da je pravi krivac uistinu pronađen potvrdila je i DNK analiza, no, sudovi, ma koliko se trudili, nisu uspjeli otkriti koji je, od dvojice blizanaca, počinio zločin, te su, stoga, obojica puštena na slobodu.

Slučaj u kom je blizanac doslovno spasio život svom identičnom bratu, zabilježen je i u Maleziji, gdje je, zahvaljujući zaštiti koju je ponudio njegov blizanac, osuđenik izbjegao smrtnu kaznu.

Umjesto ubojice, uhitili su i osudili pogrešnog blizanca

Slučaj, koji bilježi američko pravosuđe, pokazuje i onu drugu stranu medalje, kada je „blizanac blizancu vuk“.

Kao djeca, Kevin i Karl, bili su nerazdvojni. Jednako su se odijevali, pa su ih čak i članovi obitelji teško razlikovati. Vješto su varali učitelje i prijatelje, mijenjajući mjesto. U 20-ima, obojica su krenula stramputicom. Prodavali su drogu, na ulicama Chicaga, pod istim nadimkom - “Blizanac”. Iako su si obećali da će, uvijek, čuvati leđa jedan drugom, Karl je Kevinu zabio nož u leđa. Nakon ubojstva Antwana Taylora, člana ulične bande Blackstones, policajci su uhitili pogrešnog blizanca, a brat-ubojica je istinu prešutio.

Nedužni je blizanac konstantno ponavljao da nije počinio ubojstvo, no nije niti slutio da mu nitko ne vjeruje, jer, iza zločina, stoji upravo njegov, identični brat.

Kevin je proglašen krivim za ubojstvo prvog stupnja i pokušaj ubojstva, sudac Vincent Gaughan ga je, 10. svibnja 2005., osudio na 54 godine zatvora.

'Postoji nešto što tajim već godinama!'

Osam godina kasnije, Kevin je, u zatvorskoj ćeliji, dobio pismo od svog brata blizanca, Karla.

“Postoji nešto što tajim već godinama i moram to maknuti s duše, prije no što me ubije. Žao mi je zbog svih ovih godina, koje si propustio, u životu svoje kćeri, kao i zbog boli, koju si pretrpio u posljednjih desetak godina.... Vezano za slučaj, za koji si proglašen krivim, a zakleo si se da ti je namješten – ja znam da si govorio istinu... Ja sam razlog zašto ti je život s***an”, napisao je blizanac-ubojica, svom nevinom bratu, koji je, umjesto njega, završio u zatvoru.

Par godina kasnije, Centar za nezakonite osude Sveučilišta Northwestern, vratio je Kevinov slučaj sudu, kako bi zatražio novo suđenje. No, u listopadu 2018., nakon dvije godine razmatranja, sudac Gaughan je odbacio Kevinov zahtjev za ponovnim suđenjem, smatrajući da se Karlova verzija događaja, od prije 13 godina, ne poklapa sa svjedočenjem drugih svjedoka.

Ipak, u travnju 2021., s dva glasa za i jednim protiv, žalba je konačno prihvaćena te je Kevinu odobreno novo suđenje, pred drugim sucem. Nekoliko mjeseci kasnije, odobrena je i jamčevina. Nakon gotovo dva desetljeća, 44-godišnji Kevin, konačno izašao je iz zatvora i vratio se svojoj obitelji i kćeri, koja se rodila nakon što je uhićen, te je bez njega odrastala.

"Volim svog brata blizanca. On nije kriv što sam bio zatvoren" rekao je, nakon svega, Kevin kriveći isključivo sustav za dane koje je, nevin, proveo u zatvoru.