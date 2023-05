Monstrum šokirao priznanjem: 'Jako mi nedostaje obitelj. Mislim da će mi sve oprostiti'

Definitivno vjerujem da ću jednog dana ponovno vidjeti svoju obitelji, poručio je to monstrum Josef Fritzl koji je seksualno zlostavljao svoju kćer te s njom dobio sedmero djece. On je 2009. godine osuđen na doživotni zatvor zbog incesta, silovanja, porobljavanja i ubojstvo ih nehaja jednog od sinova. Njegova kćer Elisabeth imala je 18 godina te je bila zatočena od 1984. do 2008. godine u podrumu kojeg je njen otac napravio ispod obiteljske kuće u austrijskom Amstettenu.

Fritzl je preko svoje odvjetnice Astri Wagner poslao izjavu The Sunu u kojoj je opisao zatvorski režim, ali i napomenuo kako je uvjeren da će jednog dana izaći na slobodu.

- Svaki dan počinjem s kavom. Moram ju popiti da se propisno razbudim. Nakon toga slijedi šalica vrućeg kakaa. Poslije toga popijem čaj, pojedem tri jaja, komad tosta sa šunkom, jednu kobasicu i sirni namaz. Obavezno uzimam tablete vitamina C te magnezija i cinka - napisao je Fritzl. Napisao je i kako pije puno vode tijekom dana.

- Nedavno sam pročitao da je znanstveno dokazano da ljudi mogu živjeti do 150 godina ako se dobro hrane i vježbaju. Dakle, želim živjeti do 130. godine, to je moj plan - napisao je Fritzl.

Otkrio je i kako želi pomirenje s bivšom suprugom te tvrdi da je s njom još u braku iako su se razvili prije 11 godina.

U pismu navodi kako mu 'jako, jako nedostaje obitelj' te da stalno misli na njih.

- Htio bih vidjeti svoje unuke. Siguran da ćemo se ponovno okupiti i mislim da će mi oprostiti za ono što sam učinio - rekao je dodajući kako mu je 'izuzetno žao' zbog toga što je učinio te da 'žali zbog svojih zločina'.

VIDEO Vozač autobusa je bio nadrogiran? 'Vozio je 30 na sat, pa onda 100. Imao je svakakve ispade'