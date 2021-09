Blizanci rođeni u dvije godine razlike: 'Mislila sam da sam posvojena, a onda mi je otac objasnio'

Sarah Sargent (18) i njezin brat (20) nikada nisu slutili da su blizanci jer su rođeni u dvije godine razlike. Međutim, njihovi su im roditelji prije dvije godine otkrili otkrili da su začeti istog dana medicinski potpomognutom oplodnjom od iste serije embrija, ali nisu implantirani u isto vrijeme, nego je jedan "držan u zamrzivaču" još 18 mjeseci.

Nesvakidašnja priča Australke Sarah prikupila je više od devet milijuna pregleda na društvenoj mreži TikTok, prenosi Metro.

"Moji su roditelji dobili djecu umjetnom oplodnjom. Mama je proizvodila puno jajnih stanica u svakom ciklusu izvantjelesne oplodnje. Klinika je pokušala oploditi sva jajašca i bili su relativno uspješni. Zametci se potom ispituju i prvo se koriste dva najjača. Jedan od tih embrija je odmah implantiran i rodio se moj brat. Ostali embriji su zamrznuti. Ja sam bila jedan od tih zamrznutih. Drugi embrij implantiran je oko 12 mjeseci nakon rođenja Willa, u siječnju 2001., i tako sam u listopadu 2002. rođena ja", pojasnila je.

Da su njezin i Willov zametak oplođeni prirodnim putem, dodala je, bili bi dvojajčani blizanci.

"Tata me vozio u školu, a ja sam govorila da sam uvjerena da sam posvojena jer izgledam i ponašam se drugačije od svih ostalih u svojoj obitelji, osobito od brata. No on je odgovorio: 'pa, znam da nisi usvojena jer je Will tvoj brat blizanac'. Mislila sam da se šali jer je nemoguće s obzirom da sam dvije godine mlađa, ali onda mi je objasnio cijelu priču", otkrila je.