Bušić o navodnom nestanku lijekova: Ispod časti nam je komentirati objede na račun bolnice

Lijekovi vrijedni dva milijuna kuna koji su navodno nestali iz Kliničke bolnice Sveti duh, a zbog kojih se posljednjih dana digla medijska prašina, zapravo su - u bolnici. Utvrdila je to inspekcija Ministarstva zdravstva koju je poslao ministar Vili Beroš jer je nedavno izabrana ravnateljica Ana-Maria Šimundić izjavila za 24sata, a prenijela je to i HINA, da je nova uprava otkrila kako skupocjenih lijekova nema nigdje u bolnici niti su potrošeni. No ministar Beroš jučer je objavio da inspekcija nije utvrdila manjak lijekova, već samo poteškoće prilikom evidentiranja potrošnje lijekova.

Radi se, kako neslužbeno doznajemo, o lijeku Luxturni, koji se koristi u genskoj terapiji oka kad pacijent boluje od nasljedne distrofije mrežnice te mu prijeti potpuni gubitak vida. Lijek se inače drži, također neslužbeno kažu iz Svetog duha, u prostoriji koja se nadzire 24 sata, u posebnom hladnjaku na -80°C. A budući da s njime rade djelatnici Klinike za očne bolesti, čiji je predstojnik bivši ravnatelj bolnice Mladen Bušić, u ustanovi, ali i izvan nje neslužbeno se počelo nagađati da nova uprava, koju je postavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević za nestanak indirektno optužuje bivšeg ravnatelja kojem je šef bio Milan Bandić. Bušić se dosad nije želio osvrtati na cijeli slučaj, no ipak je odlučio sastaviti objavu za Večernji list.

- S ponosom ističem da je naša Klinika postala šesta u svijetu i centar izvrsnosti za primjenu genske terapije, da smo u nepune dvije godine rada aplicirali 35 lijekova hrvatskim i pacijentima iz pet europskih država te da smo pri tome postavili pet svjetskih rekorda u primjeni ove terapije, a u isto vrijeme postali vodeći edukacijski centar za primjenu genske terapije u svijetu. Zahvaljujući ekspertima KlInike za očne bolesti (oftalmolozima, kliničkim farmakolozima, genetičarima, medicinskim sestrama, magistrama farmacije) ime Kliničke bolnice Sveti Duh visoko je pozicionirano među svjetskim centrima izvrsnosti. Stoga nam je ispod časti komentirati objede na račun bolnice, a zahvaljujemo se inspekcijskim službama na profesionalno provedenom nadzoru našeg rada - istaknuo je Bušić.