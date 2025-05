Računovotkinja općine otišla na porodiljni, šokirani načelnik otkrio da je iz blagajne uzela 25.904 eura i potrošila ih na sebe

Sve je priznala, a i novac, ukupno 25.904 eura, koji je neosnovano, kako ju se tereti podigla s računa Općine Gola, već je vratila. Proizlazi to iz optužnice koju je USKOK koncem ožujka podigao protiv M. T. K. (41) zbog zloporabe položaja i ovlasti i krivotvorenja službene isprave. USKOK u optužnici navodi da je M. T. K. od 1. siječnja 2017. do 31. kolovoza 2020. u Općini Gola radila kao stručni suradnik za računovodstvene poslove, te je bila zadužena za vođenje platnog prometa, likvidaturu, plaćanje računa, vođenje knjigovodstva... Bila je ovlaštena i za izradu univerzalnih naloga za plaćanje, odnosno za podizanje novca s računa općine. Te naloge je supotpisivao načelnik Stjepan Milinković. M. T. K. se tereti da je na nalozima za plaćanje oponašala Milankovićev potpis kako bi s računa općine podizala novac, koji je trošila za osobne potrebe. Nakon što bi podigla novac s računa općine u blagajničkim izvještajima je neistinito prikazivala da je novac potrošen za neke općinske poslove ili isplatu božićnica i uskrsnica potrebitim osobama. I u tom slučaju je lažirala potpise primatelja, navodeći da je novac utrošen za nabavu pogonskog goriva, odnosno za isplatu pomoći umirovljenicima.

- Priznajem da sam počinila to za što me teretite i spremna sam nadoknaditi štetu koju sam počinila općini. Iskreno se kajem zbog svega - branila se M. T. K.

Najavu da će novac vratiti ispunila je 18. ožujka 2025., kad je na račun općine uplatila 25.904 eura.

S obzirom na priznanje krivnje i povrat novca, to vjerojatno znači da će cijeli postupak protiv nje biti okončan bez suđenja, odnosno da će se ona nagoditi s USKOK-om.

Tijekom istrage ispitane su osobe čije je potpise na uplatnicama krivotvorila, a pribavljena je i razna dokumentacija.

- Bio sam šokiran kada sam doznao da je krivotvorila moje potpise na uplatnicama zato što sam joj vjerovao i potpisivao sam sve što mi je donosila. Nisam imao nikakvog razloga sumnjati u nju, a da nešto nije u redu s računom općine doznalo se nakon što je otišla na porodiljni. Tada je otkriven nerazmjer između novca koji je podizan s računa općine i onog koji je navodno polagan u blagajnu i isplaćivan za potrebe komunalnih radnika te božićnica i uskrsnica potrebitim stanovnicima općine. Kada smo to vidjeli, odlučili smo to prijaviti policiji - svjedočio je načelnik općine Milinković.

