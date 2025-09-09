Naši Portali
GRADSKA AFERA

Podignuta optužnica protiv nekadašnjih službenika Grada Osijeka

Zagreb: Nove privremene prostorije USKOK-a
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Eva Berišić
09.09.2025.
u 15:41

Na taj je način, prema USKOK-u, prva optuženica nezakonito pribavila korist od više od 10 tisuća eura, dok je Grad Osijek oštećen za isti iznos.

Nakon istrage pokrenute 5. ožujka ove godine, USKOK je pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana rođenih 1969. i 1965. godine zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti.

Prema navodima optužnice, prva optuženica, zaposlena u više upravnih odjela Grada Osijeka, u razdoblju od listopada 2017. do rujna 2021. u najmanje 129 navrata od građana je tražila i primala novac u gotovini prilikom izdavanja uporabnih dozvola. Riječ je o iznosima od najmanje 600 kuna po predmetu, koje je zadržavala za sebe, iako su bili namijenjeni plaćanju upravnih pristojbi.

Kako bi prikrila nezakonito postupanje, u dozvolama je lažno navodila da je pristojba uplaćena na račun Grada Osijeka. Drugi optuženik, tadašnji pročelnik gradskih upravnih odjela nadležnih za prostorno uređenje i urbanizam, svojim potpisom potvrdio je 122 takve dozvole, iako je bio svjestan da pristojbe nisu uplaćene, već da je novac završio kod njegove kolegice. Na taj je način, prema USKOK-u, prva optuženica nezakonito pribavila korist od više od 10 tisuća eura, dok je Grad Osijek oštećen za isti iznos.

