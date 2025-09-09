Podignuta optužnica protiv nekadašnjih službenika Grada Osijeka

Nakon istrage pokrenute 5. ožujka ove godine, USKOK je pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana rođenih 1969. i 1965. godine zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti.

Prema navodima optužnice, prva optuženica, zaposlena u više upravnih odjela Grada Osijeka, u razdoblju od listopada 2017. do rujna 2021. u najmanje 129 navrata od građana je tražila i primala novac u gotovini prilikom izdavanja uporabnih dozvola. Riječ je o iznosima od najmanje 600 kuna po predmetu, koje je zadržavala za sebe, iako su bili namijenjeni plaćanju upravnih pristojbi.

Kako bi prikrila nezakonito postupanje, u dozvolama je lažno navodila da je pristojba uplaćena na račun Grada Osijeka. Drugi optuženik, tadašnji pročelnik gradskih upravnih odjela nadležnih za prostorno uređenje i urbanizam, svojim potpisom potvrdio je 122 takve dozvole, iako je bio svjestan da pristojbe nisu uplaćene, već da je novac završio kod njegove kolegice. Na taj je način, prema USKOK-u, prva optuženica nezakonito pribavila korist od više od 10 tisuća eura, dok je Grad Osijek oštećen za isti iznos.