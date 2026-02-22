Princezi Diani ova tajna spasila je život, skrivala ju je čak 9 godina

Britanska kraljevska obitelj majstor je u čuvanju privatnosti, no princeza Diana bila je iznimka koja je rušila tradiciju govoreći o turbulentnom braku, bulimiji i depresiji. Unatoč toj otvorenosti, postojala je jedna strast koju je ljubomorno čuvala samo za sebe, daleko od očiju javnosti. Ta tajna bila je njezin bijeg, prostor u kojem je mogla biti samo Diana, a ne princeza od Walesa. Odmah nakon vjenčanja za princa Charlesa 1981. godine, Diana je potajno počela uzimati satove plesa s učiteljicom Anne Allan. Bio je to način da oživi svoj neostvareni san iz djetinjstva. Naime, Diana je kao djevojčica bila posvećena baletu, no njezina visina od 180 centimetara spriječila ju je u ostvarenju sna o profesionalnoj karijeri.

Satovi plesa s vremenom su prerasli u mnogo više od hobija, postavši princezin ključni emocionalni oslonac. U pauzama između vježbi, Anne Allan postala je njezina najbliža povjerenica kojoj je otvarala dušu. Pričala joj je o radostima majčinstva, ali i o tuzi nesretnog braka, borbi s bulimijom i boli zbog Charlesove afere. - Da je imala nešto na umu, rekla bi. Kasnije je bilo dana kada bi samo dolazila razgovarati - otkrila je Allan u intervjuu za People, svjedočeći o prijateljstvu koje je trajalo devet godina.

Upravo su ti tajni treninzi Diani omogućili neke od njezinih najpoznatijih trenutaka. Uz pomoć Allan, pripremila je legendarni ples na pjesmu "Uptown Girl" kao poklon Charlesu 1985. godine. Iste godine, njezina je gracioznost zasjala i u Bijeloj kući tijekom plesa s Johnom Travoltom. Dok je svijet vidio glamur, iza svega su stajale stotine sati vježbe i prijateljstvo koje joj je pomoglo da preživi najteže godine. Allan je kasnije njihovu priču opisala u memoarima "Dancing with Diana".