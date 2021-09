Bivša žena željela mu napakostiti, pa osmislio savršenu osvetu za nju i njezina odvjetnika

Razvod nije lagan, a često upravo jedan od sudionika čini lošu situaciju još i gorom. U većini slučajeva sve se to nekako pretrpi samo da dođe taj trenutak kad se konačno razvod finalizira. Jedan muškarac na Redditu ispričao je kako su njegova bivša supruga i njezin odvjetnik odlučili učiniti cijeli brakorazvodni proces još i težim.

Muškarac je na samom početku svojeg posta objasnio kako njegova bivša supruga vjerovala kako on sakriva imovinu, zbog čega je njezin odvjetnik tražio dokumentaciju u kojoj se navodi sva njegova zarada.

- Dok smo bili u braku, u par navrata razgovarali smo kako bogati ljudi sakrivaju svoju imovinu kako bi platili što manje poreza. Nikad nisam imao dovoljno novca da to učinim, ali ona se nekako uvjerila da jesam i rekla je svojem odvjetniku kako sakrivam imovinu - naveo je muškarac, prenosi Mirror.

Ispričao je kako je jednog dana dobio zahtjev njezina odvjetnika u kojem se traži porezna kartica posljednje tri godine, te je uz to bilo uključeno jako puno dodatnih informacija koje je trebalo priložiti. S obzirom da je u tom trenutku pokušavao voditi svoju tvrtku koja je financijski bila na klimavim nogama i pritom završiti fakultet, bilo mu je preskupo sve to printati i onda poslati.

- Nazvao sam odvjetnika i objasnio svoju situaciju samo kako bi me nazvao lažljivcem i pritom mi nije vjerovao da ne mogu priuštiti to - kazao je i dodao da mu je odvjetnik onda rekao da će ga on prijaviti sucu i kontaktirati poreznu upravu zbog sumnje na moguću prijevaru.

Muškarac se tad dosjetio genijalne ideje, a to je iskoristit će faks odvjetničke tvrtke da pošalje sve informacije i više od toga. On je skenirao svaki račun koji je našao, porezne kartice, svako pismo koje mu je ikad upućeno vezano za njegovu imovinu. Nakon svega što je pronašao to je ispalo oko 150 stranica materijala i on je sve to poslao na faks odvjetničke tvrtke koja je radila za njegovu bivšu suprugu.

Vrlo brzo kad je krenuo slati, na uređaju se pojavila oznaka pogreške navodeći kako njegov faks nije zaprimljen, stoga je nastavio sa slanjem sve dok nije dobio očajnički poziv tajnice odvjetnika da im prestane slati. Naime, kako faks nije prestao s printanje dolazilo je do konstantnih problema jer bi papir zaglavio, a i često se potrošila tinta.

- Objasnio sam joj da mi je njezin šef dao rok do kad moram poslati dokumente inače će pozvati državno odvjetništvo i poreznu upravu. Kako ne želim dobiti poziv od njih, nastavit ću slati sve dok ne dobijem potvrdu - napisao i naveo kako je potom dobio poziv od odvjetnika koji je odlučio odustati od svojeg zahtjeva.

- Rekao sam da trebam to napismeno inače ću nastaviti slati faksove.

Trebalo je samo 20 minuta da dobije mail u kojem se navodi kako ne treba slati dokumente.

Ljude na Redditu oduševio je njegov plan.

