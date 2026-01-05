Trebaju li oba roditelja jednako odlučivati o imenu djeteta?: 'Ja nosim i rađam dijete i ime bi trebala biti moja odluka'

Žena je izazvala raspravu nakon što je otkrila da ne razumije zašto je odabir imena za bebu "odluka 50/50" jer smatra da bi trebala imati glavnu riječ u odabiru s obzirom na stres i traumu trudnoće i poroda. Imati dijete je želja mnogih ljudi, a parovi koji se odluče zakoračiti u roditeljstvo moraju se dogovoriti o tome kako odgajati dijete. Jedna od prvih odluka koju će novopečeni roditelji morati donijeti jest kako će nazvati svoje dijete. Imena mogu biti sporna tema i mnogi parovi usvajaju pristup "samo ako smo oboje 'za'" kako bi se dogovorili oko imena održala se pravednost. Na taj način, ako jedan roditelj voli ime, a drugi ga mrzi, mora se napraviti kompromis. No jedna žena, koja je svoje mišljenje objavila na internetu, vjeruje da bi, budući da će beba dobiti prezime njezina partnera, a ona je ta koja mora proći kroz fizičke zahtjeve koje trudnoća stavlja na osobu, trebala imati više utjecaja. U objavi na Redditu postavila je pitanje: "Zašto ljudi misle da su imena odluka 50/50?" Rekla je da ne želi "omalovažavati" muškarce ili njihov doprinos kao roditelja, ali je "šokirana" kada neke žene rado daju svojoj bebi ime koje im se ne sviđa samo zato što to želi njihov muž.

Otkrila je da ima sreće jer su se ona i njezin zaručnik složili oko jednog imena za djevojčicu i jednog za dječaka. Jedno je njezino "najomiljenije ime svih vremena" koje voli znatno više od svog zaručnika, dok je drugo ono koje on preferira malo više od nje. Žena je objasnila: "Ovo mi je potpuno u redu i ne osjećam nikakvu krivnju ako damo ime koje mi se malo više sviđa, pogotovo jer sam pristala dati mu ime koje se njemu malo više sviđa". "Iskreno sam šokirana svaki put kad vidim objavu žene koja razmišlja da svom djetetu da ime koje ne voli, samo zbog svog muža. I mislim da je apsurdna ideja da je imenovanje odluka koja je 50/50". "Moram provesti devet mjeseci potpuno jadna i proći kroz vjerojatno najveći događaj koji ću ikada doživjeti, riskirajući pritom svoj život. Zašto bi bilo 50/50? Nikad ne bih odabrala ime koje se mom mužu ne sviđa, ali rekla bih da je više 60/40 u korist onoga tko će to dijete roditi".

Spomenula je i kako će njezina buduća djeca dobiti prezime njezina zaručnika. U komentarima su ljudi podijelili niz mišljenja. Jedna je osoba rekla: "Oduvijek sam smatrala da otac dobiva prezime, pa ako smo zaglavljeni između dvije opcije imena i jedno mi se više sviđa, onda ćemo to odabrati kako bismo održali ravnotežu". "Željeli bih da mu se sviđa ime našeg djeteta. Ne bih htjela da se njegov glas baš nikad ne čuje", dodaje. Druga je osoba podijelila: "Mislim da većina ljudi vjeruje da ime mora biti dva 'da', ali možda ne nužno da je uvijek 50/50. Moj muž i ja jednostavno ne volimo ista imena, pa nijedno od naše djece nije dobilo 50/50 imena".

Još jedan komentator je rekao: "Oba roditelja moraju se složiti s imenom. Točka. Ne moraju ga oboje voljeti. Ponekad se nađe par koji ima nekoliko imena koja im se sviđaju, a nijedno od njih ih sve potpuno ne voli... Ali to je kompromis". "Definitivno ne bi trebalo biti u smislu ranga, meni to zvuči kao da možda tu već postoje drugi problemi. Ali isto tako, možete imati odabrana imena i kad se beba rodi, jednostavno vam se više ne sviđaju". "I ja sam razmišljala na isti način. Onda sam shvatila da kad bih tvrdila da imam više prava jer nosim i rađam dijete, da bi to izazvao bih jaz između mene i partnera. To je i njegovo dijete, zašto bih ja trebala imati zadnju riječ?", još su neki od komentara na objavu koja je izazvala veliku raspravu.