Bosanka iz Švedske oplela po Balkancima zbog snijega: 'Plačete zbog tri pahulje, sjedite doma'

Posljednjih dana društvene mreže prepune su snimki snijega i rasprava o tome radi li zimska služba svoj posao ili ne. Dok se u mnogim gradovima ljudi žale na neočišćene ulice i nogostupe, jedna Bosanka koja živi u Švedskoj odlučila je pokazati kako to izgleda kod njih i time prilično “zapaprila” balkanskim korisnicima.

Lejla je na TikToku objavila video svoje ulice u Švedskoj, gdje je snijeg padao već nekoliko dana. Kaže da nitko ne čisti manje ulice i da se to jednostavno prihvati kao normalno. Dodaje da se snijeg kasnije pretvori u čisto klizalište i onda se otopi tek negdje u travnju. Poruka je jasna: nabavite dobre zimske gume i vozite, a ako vam se ne sviđa, ostanite doma.

U objavi se osvrnula i na “mentalitet žaljenja” na Balkanu. Prema njezinim riječima, ljudi ovdje paničare čim padnu “tri pahulje” i odmah očekuju da sve bude čisto i posipano. Njezina usporedba pokrenula je puno komentara i rasprava, jer mnogi smatraju da se Švedska i balkanske države ne mogu tako jednostavno uspoređivati.

Ispod videa pojavilo se više stotina komentara. Dio njih je vrlo kritičan: – Uspoređuješ naše države i Švedsku. Bolje gume kažeš, a mi ovdje jedva spajamo kraj s krajem. Jesi vidjela naše plaće i cijene namirnica, režija i goriva? Nisi sigurno u Švedsku otišla jer ti je bilo dobro na Balkanu, napisala je jedna korisnica. Drugi se više okreću šali i stvarnosti svakodnevice: – Da, samo što kod nas kad padnu tri pahulje snijega odmah nestane struje, komentirao je jedan korisnik.

Iako su se mnogi složili da se u Švedskoj ljudi jednostavno više naviknu na snijeg i zime, drugi ističu da su uvjeti života, plaće i infrastruktura neusporedivi. Upravo zato je Lejlina objava podijelila pratitelje – jedni tvrde da se Balkanci previše žale, a drugi da je lako biti “cool” kad živiš u sređenoj državi.