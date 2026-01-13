Biramo Dansku, a ne SAD - grenlandski premijer

Grenlandski premijer rekao je u utorak da bi njegov narod izabrao Dansku, a ne Sjedinjene Države kada bi se od njega tražilo da takvu odluku donese "ovdje i sada", prenio je BBC. Izjava Jensa-Frederika Nielsena na zajedničkoj konferenciji za novinare s danskom premijerkom Mette Frederiksen u Kopenhagenu najsnažnija je izjava predstavnika tog poluatonomnog danskog teritorija otkako je američki predsjednik Donald Trump ponovno aktualizirao svoj plan da ga pripoji SAD-u.

Nielsen je rekao da se "suočavaju s geopolitičkom krizom", ali je stav otoka jasan: "Ako moramo birati između Sjedinjenih Država i Danske ovdje i sada, biramo Dansku." "Jedna stvar mora svima biti jasna. Grenland ne želi biti u vlasništvu Sjedinjenih Država. Grenland ne želi da njime upravljaju Sjedinjene Države. Grenland ne želi biti dio Sjedinjenih Država", naglasio je.

Danska premijerka nije birala riječi dok je osuđivala "potpuno neprihvatljiv pritisak našeg najbližeg saveznika". Upozorila je da "postoje mnoge naznake da je najizazovniji dio tek pred nama". Danska je članica NATO-a, a Frederiksen je upozorila da bi vojna sila značila kraj transatlantskog obrambenog saveza. Trump tvrdi da SAD mora "posjedovati" Grenland kako bi se obranio od Rusije i Kine. Bijela kuća sugerirala je kupnju otoka, ali nije isključila ni upotrebu sile radi aneksije.

Unatoč tome što je najrjeđe naseljeni teritorij, položaj Grenlanda između Sjeverne Amerike i Arktika čini ga pogodnim za sustave ranog upozoravanja u slučaju raketnih napada te za nadzor brodova u regiji. Trump je više puta ponovio da je Grenland od vitalnog značenja za nacionalnu sigurnost SAD-a, tvrdeći bez dokaza da je "posvuda prekriven ruskim i kineskim brodovima".

SAD već ima više od 100 vojnih djelatnika trajno stacioniranih u bazi Pituffiku na sjeverozapadnom vrhu Grenlanda — objektu kojim SAD upravlja još od Drugog svjetskog rata. Prema sporazumima s Danskom, SAD smije na Grenland dovesti onoliko vojnika koliko želi. No, Trump je prošlog tjedna novinarima u Washingtonu rekao da ugovor o zakupu nije dovoljan — SAD "mora imati vlasništvo" i "NATO to mora razumjeti".

Sastanak u SAD-u

Konferencija za novinare u Kopenhagenu održana je dan prije nego što bi danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen i njegova grenlandska kolegica Vivian Motzfeldt trebali otputovati u SAD na sastanak s potpredsjednikom J. D. Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom. Danski saveznici u NATO-u - velike europske zemlje te Kanada - pružili su joj ovog tjedna podršku izjavama u kojima su potvrdili da "samo Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču njihovih odnosa". Zabrinutost oko budućnosti teritorija ponovno se pojavila nakon što je Trump upotrijebio vojnu silu protiv Venezuele kako bi uhvatio njezina predsjednika Nicolása Madura. Trump je 2019., tijekom svojeg prvog predsjedničkog mandata, ponudio da će kupiti Grenland, ali mu je bilo rečeno da nije na prodaju.

Posljednjih godina vlada povećan interes za prirodne resurse Grenlanda - uključujući rijetke zemne minerale, uranij i željezo - koji postaju lakše dostupni jer se led topi zbog klimatskih promjena. Znanstvenici smatraju da bi otok mogao imati i značajne rezerve nafte i plina.