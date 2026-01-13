Njemački šef diplomacije Johann Wadephul nakon razgovora s američkim kolegom Marcom Rubijom u Washingtonu umanjuje vjerojatnost američke vojne invazije na Grenland. Kako javlja njemačka novinska agencija DPA, Wadephul ne vidi realnu mogućnost da bi Sjedinjene Države vojnim putem mogle krenuti u osvajanje Grenlanda, ne vjerujući da se takva operacija ozbiljno razmatra u Washingtonu, premda pojedina izvješća tvrde suprotno.

"Sjedinjene Države stoje uz Europu i u potpunosti su predane obrani prava i slobode u zapadnom svijetu", tvrdio je Wadephul nakon sastanka uvjeravajući da u to "nema apsolutno nikakve sumnje". Poručujući Europljanima da "ne sumnjaju u stvari u koje se ne sumnja u Washingtonu", Wadephul je odbacio sugestije da su Sjedinjene Države u mandatu predsjednika Trumpa okrenule leđa zajedničkim vrijednostima na kojima se temelji NATO savez, premda je čak i njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier prije nekoliko dana neuobičajeno oštro kritizirao Trumpovu vanjsku politiku pozivajući svijet da ne dopusti da se svjetski poredak pretvori u "jazbinu razbojnika" gdje "beskrupulozni uzimaju sve što žele".

Wadephul je također naglasio da o budućnosti Grenlanda, za koji američki predsjednik Donald Trump kaže da mora pripasti SAD-u, moraju odlučiti Grenlanđani i Danci. Njemački ministar vanjskih poslova također je inzistirao na tome da je sigurnost u sjevernom Atlantiku zajednički interes članica NATO-a te da će se ta sigurnost ojačati ako članice rade "zajedno, u solidarnosti i jedinstvu". Wadephul kaže da su njegovi razgovori s Rubijom bili prijateljski i intenzivni te da su naglasili važnost savezništva između europskih zemalja i SAD-a, uvjeravajući da su obje strane predane Članku 5. NATO-a, koji obvezuje članice da brane napadnutu članicu.

Sastanak Wadephula i Rubija prethodi za danas najavljenom susretu Rubija s ministrom vanjskih poslova Danske Larsom Løkkeom Rasmussenom i grenlandskom ministricom vanjskih poslova Vivian Motzfeldt u Washingtonu, kojemu će, kako je jučer objavljeno, prisustvovati i američki potpredsjednik J. D. Vance. Riječ je o važnom sastanku na kojem će predstavnici Danske i Grenlanda prvi put dobiti priliku iznijeti vlastite argumente i pokušati objasniti Amerikancima da Grenland nije na prodaju i da Washington mora poštovati teritorijalni suverenitet Danske i Grenlanda. Do sastanka dolazi danima nakon što je Trump, poslije uspješne oružane intervencije u Venezueli, intenzivirao svoju retoriku o Grenlandu, i to na zahtjev Danske i Grenlanda. Rubio je i ranije naglašavao da je prioritet Washingtona diplomatsko rješenje i dogovor, a ne invazija, koju je Rubio nazvao "neozbiljnom", baš kao što je i Trump tvrdio da bi svoj cilj volio ostvariti dogovorom. Međutim, američki predsjednik usto ipak dodaje i da će dobiti Grenland " na ovaj ili onaj način".