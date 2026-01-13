Trump progoni svog prvog bankara, čelnicima vojnih tvrtki ograničava plaću

Američko ministarstvo pravosuđa istražuje Jeromea Powella, guvernera središnje banke Federal Reserve, skraćeno FED. A razlog su navodno prenapuhani troškovi obnove zgrade FED-a pa je i sam Donald Trump otišao vidjeti koliko je u tome istine. Zbog toga su uručeni sudski pozivi činovnicima središnje banke, a samom Powellu prijeti se kaznenim progonom nakon iskaza koji je dao senatskom odboru koji se bavi troškovima renovacije zgrade.
