DOBIO POTPORU I DEMOKRATA

Trump progoni svog prvog bankara, čelnicima vojnih tvrtki ograničava plaću

FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. President Trump tours the Federal Reserve Board building in Washington, D.C.
Kent Nishimura/REUTERS
Autor
Zoran Vitas
13.01.2026.
u 23:10

Američko pravosuđe procesuira čelnika Federalnih rezervi (FED)

Američko ministarstvo pravosuđa istražuje Jeromea Powella, guvernera središnje banke Federal Reserve, skraćeno FED. A razlog su navodno prenapuhani troškovi obnove zgrade FED-a pa je i sam Donald Trump otišao vidjeti koliko je u tome istine. Zbog toga su uručeni sudski pozivi činovnicima središnje banke, a samom Powellu prijeti se kaznenim progonom nakon iskaza koji je dao senatskom odboru koji se bavi troškovima renovacije zgrade.

"Gospodin Prekasno"

Ključne riječi
SAD Federalne rezerve Donald Trump

