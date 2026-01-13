Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 230
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJE 125 GODINA HRVAT PROMIJENIO POVIJEST

Iz bušotine Antuna Lučića, oca naftne industrije, izbio je crni gejzir

Autor
Renata Rašović
13.01.2026.
u 22:02

U Teksasu je novu metodu vađenja nafte osmislio useljenik iz Hrvatske te izazvao pravu revoluciju u crpljenju crnog zlata. Rudarski genij rođeni je Splićanin, a uvršten je među 200 najvažnijih Amerikanaca

Zbilo se to 10. siječnja davne 1901. godine kada je na brdu Spindletop u blizini Beaumonta u američkoj saveznoj državi Teksas, na dubini od približno 370 metara, bušotina erumpirala snažnim mlazom nafte koji je dosezao visinu od gotovo 50 metara, natjeravši radnike u bijeg. Početni protok erupcije bio je veći od svih naftnih bušotina u Sjedinjenim Državama zajedno u tom danu, a taj je snažni gejzir izbacivao "crno zlato" bez prestanka punih devet dana. Ovaj događaj pokrenuo je naftni procvat u Teksasu i označio začetak američke naftne industrije, što je omogućilo i brži razvoj automobilske i kemijske industrije te energetike, a naposljetku i transformaciju SAD-a. A genijalni um koji je stajao iza ovoga povijesnog pothvata bio je nitko drugi nego Hrvat Antun Lučić, američki useljenik rodom iz Splita. Hrvatskom "ocu naftne industrije" američki se narod višestruko odužio. U posljednjim godinama života uvršten je na popis 200 najvažnijih Amerikanaca, Američki institut za rudarstvo i metalurgiju dodijelio mu je priznanje "Anthony F. Lucas Gold Medal", dok je na mjestu njegova pothvata podignut grandiozni, granitni obelisk visine 18 metara, na kojem piše: "Na ovome mjestu desetog dana dvadesetog stoljeća počela je nova era u civilizaciji." Osim muzeja danas i jedna ulica te osnovna škola u Beaumontu nose njegovo ime.

Ključne riječi
useljenik amerikanci bušotina nafta SAD Antun Lučić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!