Je li ovo Trumpov put do 'pobjede' bez invazije? 'Za Dansku i Grenland to bi bio veliki ustupak... Vjerojatno bi pristali'

Napušteni američki vojni objekti na Grenlandu iz ere Hladnog rata, uključujući tajni podzemni kompleks Camp Century gdje su se 1960-ih planirale skrivene nuklearne rakete, mogli bi postati ključ za razrješenje trenutne krize izazvane zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa da SAD preuzmu kontrolu nad Grenlandom, piše Telegraph. Prema analizi stručnjaka, pretvaranje postojećih ili bivših američkih baza – poput Pituffik Space Base i Camp Century – u "suverene baze" po uzoru na britanske na Cipru (RAF Akrotiri i Dhekelia) moglo bi Trumpu pružiti simboličnu "teritorijalnu pobjedu" bez potrebe za invazijom ili punom aneksijom. To bi omogućilo postavljanje američkih zastava na tim područjima, dodajući nekoliko stotina četvornih kilometara američkog teritorija, ali bez značajnih praktičnih promjena u kontroli nad Grenlandom.

Bijela kuća nije isključila ni vojnu opciju, što je izazvalo oštre reakcije u Europi. Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je: "Ako SAD vojno napadnu drugu NATO članicu, sve staje – uključujući naš NATO sporazum i sigurnost koja postoji od kraja Drugog svjetskog rata". Stručnjak za ratne studije na King's Collegeu u Londonu, Michael Clarke, ocjenjuje da bi suverene baze mogle biti prihvatljivo rješenje jer bi dale Trumpu "pobjedu kakvu želi" – sličnu povijesnim američkim akvizicijama poput Louisiane ili Aljaske bez većeg sukoba. "Pravi razlog je što Trump želi dodati velik komad teritorija SAD-u da bi dobio svoje mjesto na Mount Rushmoreu", kaže Clarke. Marion Messmer iz think-tanka Chatham House dodaje: "Za Dansku i Grenland to bi bila velika ustupak, ali bolji nego riskirati američki napad. Vjerojatno bi pristali samo da okončaju krizu"

Naime, tijekom Hladnog rata, prema sporazumu iz 1951., SAD su izgradile 17 baza na Grenlandu. Camp Century, bio je tajni projekt "Iceworm" za skrivanje nuklearnih raketa u ledu, s nuklearnim reaktorom i 200 stručnjaka, ali napušten 1967. zbog pomicanja leda. Danas je jedina aktivna baza Pituffik s oko 200 ljudi za praćenje balističkih raketa. Trump opravdava zahtjeve sigurnošću, tvrdeći da ruski i kineski brodovi "vršljaju" oko Grenlanda. Međutim, SAD već imaju široka prava prema sporazumu iz 1951. Druga opcija je nova NATO misija za zaštitu Grenlanda, možda s britanskim snagama. Američki državni tajnik Marco Rubio trebao bi se uskoro sastati s danskim predstavnicima. Stručnjaci upozoravaju da bi bilo kakav ustupak oslabio NATO.