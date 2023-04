Bila je najmodernija tvornica bivše Jugoslavije, svi su dolazili ovdje raditi. Sad cijelom gradu prijeti krah

Odnos Kutine i Petrokemije duboko je ovisnički odnos, govori nam jedan lokalni političar. I to je točno, nitko to i ne pokušava negirati. I nije tu riječ o nekom neprijateljskom odnosu, nego o činjenici da život u tom moslavačkom gradu uvelike ovisi o njegovu industrijskom gigantu. Tvrtka je osnovana 1968. i razvila je grad. Činjenica je da je Petrokemija bila razlog što se Kutina razvijala u bivšoj državi, što je rastao broj stanovnika, koji se od 1953. do 1991. godine učetverostručio, a nekoć je, primjerice, bila i vodeća u Hrvatskoj po broju automobila po stanovniku. Tisuće je ljudi iz svih dijelova bivše Jugoslavije došlo u Kutinu kako bi radilo u tada jednoj od najmodernijih tvornica u regiji, a među njima su bili mnogi stručnjaci, inženjeri... Eventualni kolaps i zatvaranje te tvornice značili bi zbog toga veliku krizu za cijelu Kutinu i Kutinčane.