NATO: Rusija planira napad punog razmjera na Ukrajinu. Zaraćene strane javljaju o novim kršenjima primirja

Bijela kuća smatra da Rusija može napasti Ukrajinu u bilo kojem trenutku pa će predsjednik Joe Biden zbog toga za nedjelju sazvati sastanak nacionalnog vijeća sigurnosti, priopćeno je u subotu navečer. U kratkom se priopćenju Bijele kuće navodi da će nacionalno vijeće sigurnosti, glavno predsjednikovo savjetodavno tijelo za odluke o sigurnosnoj i vanjskoj politici, raspravljati o toj situaciji.

Washington tvrdi da su ruske snage nagomilane uz ukrajinsku granicu spremne za napad. U subotu je Rusija započela i strateški važne nuklearne vježbe koje uključuju lansiranje balističkih projektila, no tvrdi da one nisu povezane s raspoređivanjem vojnih snaga duž ukrajinske granice. Američki predsjednik Joe Biden rekao je u petak da ima razloga za vjerovati da će ruske snage napasti Ukrajinu sljedećih dana. Bojazan od ruske vojne intervencije u Ukrajini veća je no ikad zbog učestalog kršenja primirja između proruskih separatista i ukrajinskih vojnika koji od 2014. ratuju na istoku Ukrajine.

8:20 - Sukobljene strane u istočnoj Ukrajine izvijestile su u nedjelju o novim kršenjima primirja, dan nakon što je čelnik NATO-a rekao da svi znakovi upućuju na to da Rusija planira izvesti sveobuhvatni napad na susjednu državu.

Separatisti koje podržava Rusija u Lugansku i Donjecku rekli su da su sela granatirana nekoliko puta od ponoći. Ukrajinska vojska ujutro je navela nekoliko kršenja primirja. Tvrdnje zaraćenih strana nisu se mogle neovisno provjeriti.

Vijesti o kršenju dolaze dan nakon što je šef NATO-a Jens Stoltenberg rekao da postoje dokazi koji upućuju na to da Rusija planira napad punog razmjera na Ukrajinu.

7:10 - Ukrajina neće odgovarati na provokacije proruskih separatista na istoku zemlje, kazao je predsjednik Volodimir Zelenskij kasno u subotu u telefonskom razgovoru s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom.

Zelenskij je razgovoru duljem od sat vremena, po priopćenju Elizejske palače, poručio i da je otvoren za dijalog s Moskvom.

"Rekao je da Ukrajina neće odgovarati na provokacije na liniji razdvajanja i da je spreman za dijalog", izjavio je AFP-u jedan od savjetnika francuskog predsjednika. Macron u nedjelju ima zakazan telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. "Ruska vojna akcija protiv Ukrajine dovela bi rat u srce Europe", kazao je savjetnik. "U tom slučaju, ne postoji druga mogućnost osim vrlo snažne reakcije".

"Situacija je vrlo opasna, ali još ima mjesta za diplomaciju", nastavio je. Nije isključio mogućnost da bi Macron mogao ponovo u diplomatsku misiju u Moskvu i Kijev. Razvoj situacije je teško predvidjeti. "Predsjednik misli da je rizik velik i da brojnost ruske vojske i opreme uz ukrajinsku granicu Putinu omogućuje da napadne ako želi. Ali ne želi prejudicirati da će se to i dogoditi".

"Nitko ne zna što će biti, nitko nije u Putinovoj glavi", rekao je izvor. Ali je sigurno da će ulazak ruskih snaga u Ukrajinu rezultirati trenutačnim sankcijama europskih zemalja, naglasio je.

7:00 - Ukrajinski ministar unutarnjih poslova spašavao je živu glavu u subotu nakon što je obišao vojnike na položaju na liniji razdvajanja na istoku Ukrajine. Samo nekoliko minuta ranije Denis Monastirski rekao je novinarima: "Spremni smo u bilo kojem trenutku na bilo koji scenarij".

Taj scenarij bila je iznenadna minobacačka paljba nakon što je obišao vojsku na prvoj liniji bojišta kod sela Novoluganska, na istoku Ukrajine.

Dok se ministar, odjeven u maskirnu odoru i vojnom kacigom na glavi, udaljavao od prometnice pune napuštenih vozila, granate su počele fijukati zrakom i eksplodirati u obližnjim poljima.

Monastirski i njegova pratnja brzo su potražili zaklon prije nego što su otrčali do svojih automobila. U tom napadu nitko nije ranjen.

Poruka njemu i novinarima u njegovoj pratnji bila je jasna - separatističke snage koje imaju potporu Moskve jačaju napade prvoj liniji. Mnogi misle da je to uvertira u rusku invaziju na Ukrajinu. U subotu su u sličnim napadima poginula dvojica ukrajinskih vojnika.

Jedan od njih, 35-godišnji satnik Anton Sidorov, otac troje djece, stradao je upravo u blizini napada na ministra. Kršenja primirja na istoku Ukrajine sve su brojnija, a dvije strane optužuju jedna drugu za to. Promatrači OESS-a zabilježili su gotovo 2.000 kršenja primirja na istoku Ukrajine u subotu, kazao je diplomatski izvor. Ukrajinska vlada i proruski separatisti bore se ondje od 2014. godine.

6:50 - Američkog državnog tajnika Antonyja Blinkena zbunjuju motivi ruskog predsjednika Vladimira Putina koji se izgleda priprema napasti Ukrajinu. Zapadni čelnici duboko su zabrinuti time što je Rusija nagomilala više od 100.000 vojnika duž ukrajinske granice i poduzimaju intenzivne diplomatske napore da spriječe rat.

Putin je ubrzao sve što je navodno želio spriječiti, rekao je Blinken u razgovoru za njemački list Süddeutsche Zeitung. Na primjer, velika većina Ukrajinaca sada je protiv Rusije i želi da njihova zemlja uđe u NATO, kazao je. Uz to, NATO je sada snažniji što je posljedica ruskih "agresivnih mjera", ustvrdio.

"To je on htio spriječiti, a sada zapravo tome pridonosi".

Blinken je još jednom upozorio Moskvu da ne napada Ukrajinu i najavio "mnoge teške sankcije" ako se to dogodi. Ako Rusija do tada ne napadne, on će se u srijedu sastati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom. Blinken, međutim, pretpostavlja da se Putin već odlučio na rat.

Video: Ukrajinski tinejdžeri kopaju rovove zbog ruskih prijetnji: "To je naša odgovornost!"