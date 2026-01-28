Hladni rat na Bliskom istoku: Borba za kontrolu trgovačkih ruta, luka, utjecaj...

Bliski istok, regija povijesno obilježena složenim savezništvima i dubokim podjelama, u posljednjem je desetljeću postao pozornica jednog od najintrigantnijih i najnepredvidivijih raskola u modernoj geopolitici. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, dvije najmoćnije države Zaljeva, nekoć gotovo nepokolebljivi saveznici, našle su se u otvorenoj suprotnosti zbog sukoba u Jemenu. Taj raskol ne proizlazi iz običnog neslaganja, već iz temeljnih razlika u strategijama i vizijama budućnosti regije. Dok Rijad ostaje čvrsto usmjeren na očuvanje teritorijalnog integriteta Jemena i suzbijanje iranskog utjecaja preko Hutija, Abu Dhabi slijedi vlastitu logiku interesa, podupirući lokalne aktere i separatističke pokrete koji mu omogućuju kontrolu nad strateškim lukama, naftnim resursima i pomorskim rutama. Sukob koji je započeo kao zajednička vojna intervencija ubrzo se pretvorio u politički i taktički jaz između partnera, razotkrivajući ranjivost savezništava utemeljenih ponajprije na novcu i moći te otvarajući pitanje kako bi daljnja fragmentacija Jemena mogla preoblikovati ravnotežu snaga u Zaljevu i šire. U središtu tog sukoba nalaze se ne samo vojne i geopolitičke kalkulacije već i duboka humanitarna kriza koja prijeti destabilizacijom cijele regije.