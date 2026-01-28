Naši Portali
JEDVA IZBJEGNUTA RECESIJA

Njemačkoj ne ide dobro. I dalje je muče ekonomski problemi

VL
Autor
Laura Puklin
28.01.2026.
u 18:04

Predstavljajući izvješće u Berlinu, ministrica gospodarstva Katharina Reiche pripisala je revidirana očekivanja neočekivano slabom oporavku u drugoj polovici prošle godine

Njemački ekonomski problemi odbijaju nestati, piše Njemačka tiskovna agencija, a prenosi Fenix. Naime, Njemačka vlada je revidirala svoju prognozu gospodarskog rasta za ovu godinu s 1,3% BDP-a na 1,0%. Domaće gospodarstvo je jedva izbjeglo recesiju i to treću godinu zaredom. BDP je 2025. godinu završio s krhkih 0,2% više nego prethodnu. Dugoočekivani gospodarski oporavak i dalje je daleko

Predstavljajući izvješće u Berlinu, ministrica gospodarstva Katharina Reiche pripisala je revidirana očekivanja neočekivano slabom oporavku u drugoj polovici prošle godine. Ta slabost prenijela se i na početak ove godine. Milijarde eura iz posebnog državnog fonda za ulaganja u infrastrukturu, obranu i klimatsku tranziciju trebale bi pružiti prijeko potreban poticaj.

Međutim, vlada u izvještaju navodi kako su učinci do sada bili neočekivano spori. Nestabilnost svjetske trgovine također je faktor koji će vjerojatno i dalje opterećivati ​​izvozno orijentirano njemačko gospodarstvo. “Unatoč snažnom rastu svjetskog gospodarstva i trgovine, globalni ekonomski izgledi ostaju teški.”
Ključne riječi
BDP Njemačka kriza gospodarstvo

Komentara 1

UJ
ujko41
18:25 28.01.2026.

A kako onda izgleda recesija?,kad su sad u Njemačkoj hoteli i restorani prazni,tvornice bez naruđbi....zatvara se sve živo

