Američki predsjednik Joe Biden obraća se Rusima kao da je on predsjednik Rusije

Subota 12. veljače

MILIJARDE KIBICERA U SVIJETU ŽELE RAT!

Američki industrijalci proizvođači oružja jako su poprijeko gledali miroljubive predsjednike SAD-a jer su negdje morali potrošiti svoje proizvode da bi proizvodili nove. Ali ako Rusija napadne Ukrajinu, neće se previše veseliti jer Amerika neće ulaziti u rat – osude, sankcije i slično bit će ono čime će se zadovoljiti vlast u najvećoj svjetskoj sili koja će se radi vlastitog interesa i izbjegavanja rizika suzdržati, no sigurno će nastaviti svijet plašiti ruskom prijetnjom. Ali o ratu u svijetu ne da se samo špekulira, nagađa, ne samo da se od njega strepi – nego se i želi, sada sa sve više nestrpljenja! Dajte, krenite, počnite već jednom, milijarde kibicera čekaju! Povijest čovječanstva je i povijest ratova, ratovi su mu se utisnuli duboko u pamćenje, "ušli su mu u krv", rat je čovječanstvu "drug", "prijatelj", povijesna odjeća i mentalna orijentacija, dokaz muškosti. Ljudi žive od senzacija, a od rata nema veće. Pa što je obogatilo zapadni, a i istočni svijet, nego ratovi, nego oružano tlačenje kolonija i bitke za bogatstva. Rata se uvijek najviše boje žene, no uvijek su ih privlačili i opčinjavali ratnici. Uostalom, u povijesti je zadaća muškaraca bila da ratuju, a žene su čekale plijen...

Nedjelja 13. veljače

MINISTRICA JE TREBALA U MIROVINU PRIJE NEGO U VLADU

Slavna kći slavnog oca Anja Šovagović ogorčena je umirovljenjem svog slavnog muža u HNK Dragana Despota: "Izjavu koju je ministrica kulture dala o tome kako Despot, kao nacionalni prvak, ugrožava angažiranje mladih glumaca može dati samo notorna neznalica koja ne razumije posao u resoru na čijem je čelu... A logično je da mladi glumac ne može igrati kralja Leara ili Prospera, kao što je logično da Despot više nije Romeo ili Leone." Od mnoštva kazališnih predstava možda me se nijedna nije tako dojmila kao Despotova monodrama "Na rubu pameti" (u HNK igrana 150 puta) – to je jedna od onih izvedbi na kojima publika ne diše, ne pomiče se, ne kašlje – obuzeta glumčevom maestralnošću. A genijalne Krležine riječi o ljudskoj gluposti kao da su pisane i o ministrici i svima drugima koji su otjerali Despota. Za dobre i još vitalne glumce umirovljenja i ne bi smjelo biti. Koliko bi svjetska kultura bila siromašnija da pisci nisu smjeli objavljivati, glazbenici skladati, slikari slikati... nakon 65. godine! A koliko bi za Hrvatsku i njezinu kulturu bilo bolje da su mnogi hrvatski političari, među njima i ministrica Obuljen Koržinek, umirovljeni prije dolaska na dužnost.

Ponedjeljak 14. veljače

HOĆE LI NAM EU PROPISIVATI KOLIKO ĆEMO JESTI

Subvencionirani krediti ugrožavaju državu, ne potičite zaduživanje građana, poruka je Vladi iz EU. Od Hrvatske se očekuje da poduzme konkretne mjere koje će srednjoročno obeshrabriti takvo zaduživanje pa se može očekivati da će Hrvatska narodna banka ići "na pooštravanje uvjeta kreditiranja i smanjenje maksimalnog iznosa kredita koji ljudi mogu podići s obzirom na primanja". Ako su u EU u pravu, a bit će da jesu, poražavajuće je što se Bruxelles drznuo, a hrvatska vlast će ga sigurno poslušati (što i treba, jer je sama kriva), da na ovakav način odlučuje o životu hrvatskih građana. Hoće li doći vrijeme kad će nam prigovarati da trošimo previše masti i kruha, voća i vina, da kupujemo previše odjeće i obuće, da previše putujemo... Pljuska iz EU dokaz je da ne znamo donositi propise i da nismo neovisna država. Sve smo žrtvovali moćnicima iz Europe – banke, velike strateške državne tvrtke, hotele, desetke tisuća nekretnina, uskoro ćemo i poljoprivredno zemljište, šaljemo im radnike koji se tamo odnarođuju, svako malo nas šokiraju zahtjevima koji nam zagorčavaju život... Račan, Sanader, Milanović, Plenković – ne zna se koji je gori i koji je više pridonio pretvaranju Hrvatske u koloniju EU.

Utorak 15. veljače

ĐOKOVIĆ: NEKA BOG ODLUČUJE, A NE LJUDI

Najbolji svjetski tenisač, Crnogorac po ocu, a po majci Hrvat, Srbijanac Novak Đoković po svoj prilici više na turnirima neće nastupati – u intervjuu na BBC-ju je izjavio: "Neću se cijepiti čak ako to znači da neću moći osvajati trofeje." Objašnjava: "Nikad nisam bio protiv cijepljenja, cijepio sam se kao dječak, ali sam uvijek podržavao slobodu na to da sami odlučujemo o tome što ćemo stavljati u svoje tijelo... Meni su principi i pravo na odlučivanje o tome što ću unositi u svoje tijelo puno važniji od bilo koje titule ili ičega drugog što donosi rezultat. Pokušavam biti usklađen sa svojim tijelom koliko god je moguće." Treba li Đokovića osuđivati jer više nećemo moći gledati njegove nenadmašne igre? Njegova je nesalomljivost u životu nesalomljivost prenesena na teren. Planetarni pobjednik s toliko trijumfa i slave koje je još mogao imati pobjednik je i u planetarnom pohodu korone i cijepljenja koje je prati. Ako je jači od svih na svijetu u tenisu jači je i od sveg svijeta koji se uglavnom cijepi. Tako je osvojio još jednu svjetsku titulu. Odrekao se svjetskog božanstva koje je postao u tenisu radi većeg i važnijeg božanstva – svoga tijela. Neka o meni odlučuje Bog, a ne ljudi!

Srijeda 16. veljače

TKO NIJE ZA DIKTATORA TITA, NIJE DEMOKRAT

Evo opet Ognjena Krausa sa zahtjevom da se zakonom zabrani poklič "za dom spremni" i druga ustaštva. Sada je u pomoć pozvao i SDP. A SDP zato što s njim dijeli lijepe uspomene na komunizam i petokraku. Ako je Titova Jugoslavija bila jednako zločinačka kao i NDH, ako je diktator dao smaknuti mnogo više ljudi nego Pavelić, zašto Kraus ne zahtijeva i zakonsko kažnjavanje komunističkih simbola? Jednom reče: "Ako se i U i ZDS i Sieg Heil mogu uspoređivati s petokrakom – ja to ne mogu prihvatiti. Nitko tko je za mene iole demokratski razvijen ne može to prihvatiti. Jasno je i to da mi stalno kada govorimo o NDH govorimo i o komunizmu. Nisu isto žrtve rasnih zakona i politički neprijatelji." Jesu li Titu bili opasni neprijatelji razoružani vojnici i civili stradali na križnim putevima, golootočki i starogradiški politički zatvorenici i mučenici, hrvatski domoljubi koje je Udba likvidirala u inozemstvu? I kako mu može biti sklon itko "iole demokratski razvijen" kad u njegovoj krvavoj diktaturi nije bilo ničega demokratskog? Ali Krausu su nepodnošljivi samo ZDS i ustaše? Zašto? Pa da se Hrvatskoj, u kojoj se, uostalom, ustaštvo kažnjava, stalno nameće osjećaj grijeha, makar i nije njezin.

Četvrtak 17. veljače

HDZ i SDP – DVIJE FRAKCIJE ISTE PARTIJE

Kako se SDP, koji se zaklinje u poštenje i brigu za ljude, bori protiv povlastica HDZ-a? Dakle, čitamo kako SDP-ovi saborski zastupnici Arsen Bauk i Peđa Grbin više od 10 godina žive u Zagrebu s obitelji, partnerice su im zaposlene u glavnom gradu u kojem su s njima dobili i djecu, nikad nisu promijenili prebivalište, pa je Bauk tako i dalje prijavljen na Braču, a Grbin u Puli. Obojici Sabor plaća najamninu za stan u Zagrebu, uzimaju desetke tisuća kuna naknade za putne troškove kad idu na Brač ili u Pulu, a Grbin se tek prije mjesec dana odrekao naknade za odvojeni život kako bi mogao upisati dijete u vrtić u Zagrebu!

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Arsen Bauk i Peđa Grbin

Kad su takvi u oporbi, zamislite kakvi bi bili na vlasti! Za što se, pišu mediji, već spremaju te pregovaraju o koaliciji koja bi svrgnula Plenkovića i HDZ. Tako se na idućim izborima nećemo odlučivati za ovu ili onu politiku nego za povlastice velikih stranaka, pa je svejedno kojoj ćemo se prikloniti. Budući da je SDP baštinik Saveza komunista, od kojeg je naslijedio i povlastice njegove elite, a Plenković skojevac koji je u vrijeme rasula Jugoslavije pisao tekstove u slavu Marxa i Kardelja, potvrđuje se ono što sam i davno pisao – HDZ i SDP dvije su frakcije iste partije.

Petak 18. veljače

ZAPADNA PROPAGANDA ISPIRE NAM MOZAK

Evo još jednog primjera koji govori kako američke vlasti misle da trebaju upravljati cijelim svijetom. Predsjednik SAD-a Joe Biden je u izjavi iz Bijele kuće, koju su prenosile televizije, govoreći o Rusiji i Ukrajini s visine nepovredivog gospodara svijeta, rekao: "Građanima Rusije: vi niste naš neprijatelj i ne vjerujem da želite krvavi, destruktivni rat protiv Ukrajine." Ne Putin nego Biden je ruski predsjednik, koji se Rusima obraća kao svojoj dobroj djeci. No otkud on zna što Rusi žele i otkud mu hrabrost i kakav mu je to obraz te ih okreće protiv njihova predsjednika Putina koji bi mogao početi "krvavi, destruktivni rat protiv Ukrajine"?

Naravno, neće ni pomisliti da bi Rusi o Americi i njemu mogli reći ono što on nipošto ne bi htio čuti i što, na primjer, za portal Direktno govori hrvatski general Domazet Lošo: "Ne gomilaju vojsku Rusi nego Amerikanci. Nisu Rusi došli u Kanadu, nego su Amerikanci došli u baltičke države, Poljsku, Hrvatsku, Rumunjsku. Amerikanci su došli na njihove granice i tko sad ugrožava svjetski mir? Neprekidno ispiremo mozak pod zapadnom propagandom. Svi naši mediji imaju istu priču." No važno je da su Plenković i ministri bili na američkom nosaču aviona.