Bijela kuća oštro reagirala: 'Nije donesena odluka o pravnom statusu 240.000 Ukrajinaca u SAD-u'

Nakon što je u medijima odjeknula vijest da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira ukinuti privremeni legalni status 240.000 Ukrajinaca koji su pobjegli u SAD pred ratom protiv Rusije, oglasila se Bijela kuća i poručila da je riječ o fake newsu.

Bijela kuća opovrgla je izvješća koja sugeriraju da Donald Trump planira opozvati privremeni pravni status za oko 240.000 Ukrajinaca koji su pobjegli od rata u SAD. Reutersovo izvješće navodi da Washington planira oduzeti pravni status više od 1,8 milijuna migranata iz raznih zemalja koji su ušli u SAD u okviru humanitarnih programa dok je Joe Biden bio na vlasti.

"Ovo su više lažne vijesti Reutersa temeljene na anonimnim izvorima koji nemaju pojma o čemu govore", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, javlja Sky News.

"Istina je da nikakva odluka nije donesena u ovom trenutku", poručila je.

