Bidenov restart Amerike: Već je poništio 17 Trumpovih odluka

Prve radne sate na dužnosti američkog predsjednika u Ovalnom uredu Bijele kuće Joe Biden proveo je potpisujući 17 izvršnih uredbi, memoranduma i izjava kojima poništava neke od najkontroverznijih poteza svoga prethodnika Donalda Trumpa. Biden je odmah potpisao najavu povratka SAD-a u Pariški sporazum o klimi, zaustavio gradnju zida na granici s Meksikom, te uveo obvezu nošenja maski za lice u svim federalnim zgradama i na federalnom zemljištu. Dok je sve to potpisivao, i sam predsjednik Biden i njegovi suradnici u Ovalnom uredu nosili su maske i držali propisanu fizičku distancu.

Obvezne maske

Biden je od početka izbijanja globalne pandemije puno ozbiljnije doživljavao opasnost od bolesti COVID-19 nego Trump, a premda ne može propisati obvezu nošenja maski svugdje u Americi, novi je predsjednik propisao što može za federalne urede i apelirao na sve Amerikance da pokušaju nositi maske kako bi pomogli usporiti širenje pandemije. Dosad je od zaraze koronavirusom preminulo više od 400 tisuća Amerikanaca.

Predsjednik Biden ponovno je uspostavio veze svoje zemlje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), iz čijeg je članstva Trump povukao Ameriku, nazvavši proljetos WHO lutkom u rukama Kine. Kad je riječ o Kini, Bidenova administracija nastavit će biti vrlo kritična prema komunističkom kineskom režimu, slično kao što je bila i Trumpova administracija, ali Biden će pokušati nešto poduzeti u koordinaciji s drugim saveznicima u svijetu, s kojima navodno planira stvoriti novu demokratsku frontu protiv autokratskih tendencija Kine.

Bidenov šef diplomacije Antony Blinken rekao je na saslušanju u Senatu da ostaje pri ocjeni - koju je ranije dao sam Biden, a u posljednjim danima Trumpove administracije ponovio ju je i Trumpov šef diplomacije Mike Pompeo - da kinesko ugnjetavanje Ujgura predstavlja genocid. Bidenova administracija je, inače, na inauguraciju pozvala i službenu predstavnicu Tajvana u SAD-u, što je prvi put od 1979. da tajvanski “veleposlanik” ima takvu službenu ulogu na inauguraciji američkog predsjednika.

VEČERNJI TV Robert Bubalo: Ovo nisu normalna vremena. Biden se neće zalagati za rasturanje EU-a

Kad je riječ o migrantskoj politici, osim zaustavljanja izgradnje zida na granici s Meksikom novi je predsjednik zabranio deportaciju ilegalnih imigranata koji su u SAD došli kao djeca. Trump ih je sve pokušavao protjerati, a Biden im planira dati stalni boravak i mogućnost dobivanja državljanstva. Biden je prvog radnog dana poništio i kontroverznu Trumpovu uredbu, uvedenu krajem siječnja 2017., u prvom mjesecu Trumpove vladavine, koja je praktički zabranila državljanima nekoliko pretežno muslimanskih zemalja da ulaze u SAD u potrazi za azilom. Biden je naložio State Departmentu da počne obrađivati zahtjeve za vizu iz tih zemalja koje su ranije bile na Trumpovoj listi za “zabranu” ulaska.

Zaustavio i naftovod

Potpis predsjednika Bidena prvog radnog dana na izjavu o povratku u Pariški sporazum znači da će se SAD za 30 dana vratiti u okvire tog globalnog sporazuma za spas planeta od klimatskih promjena. Još jedna od prvih Bidenovih odluka tiče se zaštite okoliša: poništio je dozvolu za gradnju velikog naftovoda Keystone XL od Kanade do savezne države Nebraske.

Za usporedbu, predsjednik Trump je prvog radnog dana u Ovalnom uredu prije četiri godine potpisao proglašenje Nacionalnog dana domoljublja i naložio svim vladinim agencijama da prestanu provoditi odredbe tzv. ObamaCarea, zdravstvenog sustava koji je reformirao Trumpov prethodnik Obama uz podršku tadašnjeg Kongresa.

Trump je u kampanji obećavao poništenje toga i nadomještanje puno boljim sustavom zdravstvenog osiguranja. No, iako je prvog dana počeo s poništavanjem, nikad do kraja mandata nije uspio ni poništiti do kraja, a kamoli predložiti i provesti u zakon svoje bolje i pametnije rješenje. Poznate su njegove izjave prije osvajanja vlasti da će reforma zdravstvenog sustava biti najjednostavnija stvar na svijetu i njegova izjava mjesec dana nakon dolaska na vlast o tome kako “nitko nije znao da zdravstvena skrb može biti tako komplicirana”.

Puno je promjena vidljivo u usporedbi prvog radnog dana novog američkog predsjednika 2017. i sada: vidljiva promjena zabilježena je i u dvorani za press-konferencije u Bijeloj kući: ondje gdje je Trumpov glasnogovornik Sean Spicer prvog dana optuživao novinare da se bave “namjernim lažnim izvještavanjem”, izmišljao ono što će ta administracija kasnije nazvati “alternativnim činjenicama” i napustio brifing ne davši novinarima mogućnost postavljanja pitanja, na tom je istom mjestu nova Bidenova glasnogovornica Jen Psaki poručila da želi “vratiti istinu i transparentnost u sobu za brifinge”.

VEČERNJI TV Granić: Biden ima tri zadaće