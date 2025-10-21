Putinu stiglo oštro upozorenje: 'Ne putuj kroz naš zračni prostor. Moglo bi biti naređeno presretanje'

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su sastanak u Budimpešti. Mađarski premijer Viktor Orban s oduševljenjem je podržao inicijativu, nazvavši Mađarsku "otokom mira" i potvrdio pripreme za summit. Međutim, dolazak Putina u Mađarsku nosi velike izazove zbog naloga za uhićenje koji je protiv njega izdao Međunarodni kazneni sud. U ožujku 2023. izdan je nalog za uhićenje Putina zbog optužbi za ratne zločine, uključujući nezakonito deportiranje ukrajinske djece tijekom ruske invazije na Ukrajinu. Iako Mađarska, kao osnivačica ima obvezu provesti nalog, zemlja je u svibnju 2025. započela proces povlačenja iz suda. Povlačenje stupa na snagu tek u lipnju 2026., ali mađarski dužnosnici već su najavili da će Putin biti "dobrodošao i zaštićen" u Budimpešti. Mađarska, okružena članicama NATO-a i Međunarodnog kaznenog suda nalazi se u osjetljivom položaju. Prema analitičarima, najvjerojatnija ruta bila bi preko Turske i Balkana, izbjegavajući zračni prostor zemalja poput Poljske ili Rumunjske, koje bi teoretski mogle prisiliti slijetanje Putinova zrakoplova.

Poljska je sada uputila oštro upozorenje ruskom predsjedniku da ne koristi njezin zračni prostor za putovanje na planirani summit pozivajući se na međunarodni nalog za njegovo uhićenje. Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski izjavio je da bi neovisni poljski sud mogao narediti presretanje Putinova zrakoplova kako bi ga predao Međunarodnom kaznenom sudu. Summit u Mađarskoj, najavljen prošli tjedan od Trumpa, dio je njegovih nastojanja da posreduje u okončanju rata u Ukrajini. Međutim, putovanje ruskog čelnika u Budimpeštu suočava se s ozbiljnim preprekama. "Ne mogu jamčiti da poljski sud neće narediti vladi da otprati takav zrakoplov kako bi osumnjičenika predao sudu u Haagu“, rekao je Sikorski u intervjuu za Radio Rodzina, dodajući da očekuje da će ruska delegacija, svjesna situacije, odabrati alternativnu rutu, piše Reuters.

Mađarska, čiji premijer Viktor Orban održava bliske odnose s Rusijom, obećala je osigurati Putinu nesmetan dolazak i odlazak s teritorija zemlje. Ipak, kako bi izbjegla zračni prostor Ukrajine, ruska delegacija morala bi preletjeti barem jednu zemlju Europske unije, čije su članice obvezne poštivati nalog Suda. Mađarska je, inače, u procesu napuštanja suda, što dodatno komplicira situaciju.

Poljska, kao članica NATO-a i jedan od najčvršćih saveznika Ukrajine od početka ruske invazije 2022., ostaje nepokolebljiva u svojoj podršci Kijevu. Ovo upozorenje dodatno naglašava napetosti između Varšave i Moskve, dok se međunarodna zajednica suočava s izazovima provedbe pravde u kontekstu tekućeg sukoba.