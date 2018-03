Toys 'R' Us zatvara trgovine u SAD-u

Trgovački lanac Toys 'R' Us zatvara svojih 735 trgovina u SAD-u i otpušta oko 30.000 ljudi jer taj poznati prodavač igračaka nije uspio pronaći kupca ni postići dogovor o restrukturiranju milijardi dolara dugova.

Propast tog trgovačkog lanca predstavlja udarac za generacije potrošača i stotine proizvođača igračaka koji su prodavali svoje proizvode u tom američkom lancu, uključujući Mattelove Barbike, proizvode Hasbroa, Lega i mnoge druge. "Ovo je duboko tužan dan za nas, kao i milijune djece i obitelji koje smo služili tijekom posljednjih 70 godina", poručio je izvršni direktor tvrtke Dave Brandon. Kako se potrošači okreću e-kupnji putem Amazon.coma, a djeca radije biraju elektroničke uređaje nego igračke, Toys 'R' Us nije uspio povećati prodaju i otplaćivati dugove od 6,6 milijardi dolara koje je 2005. godine otkupilo nekoliko 'private equity' tvrtki.

Toys 'R' Us izvijesto je u četvrtak da traži odobrenje za likvidaciju inventara u američkim trgovinama, koje će se, kako kreditori predviđaju, zatvoriti do kraja ove godine. Kompanija je također poručila da je u razgovorima s nekim zainteresiranim stranama za dogovor da se kombinira do 200 njegovih najuspješnijih američkih trgovina s kanadskim operacijama. U svojim poslovanjima u Aziji i Srednjoj Europi, uključujući Njemačku, Austriju i Švicarsku, tvrtka će nastaviti proces reorganizacije i prodaje. Ovo je jedan od najvećih bankrota od strane specijaliziranog trgovca.

Napori za spas tvrtke propali su ovog mjeseca nakon što su kreditori odlučili da nema jasnog plana reorganizacije i da više svog novca mogu vratiti u likvidaciji, zatvarajući trgovine i prikupljanjem novca od prodaje robe, kazali su Reutersu izvori upućeni u situaciju. Nestanak Toys 'R' Us ostavlja prazninu za stotine proizvođača igračaka koji su se oslanjali na taj trgovački lanac, koji je, uz WalMart i Target, bio njihov glavni kupac.