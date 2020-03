Beroš: Vjerojatno ćemo produljiti mjere iza 19. travnja

Ministar zdravstva Vili Beroš iznio je nove podatke o epidemiji koronavirusa i naveo kako rade balans kad je riječ o mjera jer život mora ići dalje.

Upitan o žestokim kritikama koje je uputio jučer na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar je kazao: - Postupio sam impulzivno. Kao ministar stojim iza svih svojih zdravstvenih djelatnika, ali ono jučer je bilo zlonamjerno.

Kazao je u intervjuu za RTL kako smatra da mjere nisu uvedene prekrasno.

VIDEO: Ministar Vili Beroš: 'Pokušavam opravdati to što su ljudi pohitali iz Zagreba jer to je bilo instinktivno'

- Mi smo među zemljama koje imaju sporiji rast od drugih zemalja. Ne bih rekao da su mjere među najrestriktivnijima, ali gledamo iz dana u dana kako napraviti balans jer život mora ići dalje. Zato sutra smanjujemo restrikcije dućana kod tržnica, ali mjere opreza morat će se poštivati.

Beroš je kazao kako će se vjerojatno mjere produžiti iza 19. travnja, no nije želio nagađati do kad bi to moglo biti.

- Vidljivo je da povećavamo broj mjesta gdje će biti moguće testirati. Sa sve većim brojem oboljelih, sve je veći broj i njihovih kontakata.

- Ponosan sam i treba zahvaliti najvećem broju Hrvata koji su poštivali mjere. No, treba kritizirati sve one koji opstruiraju naše mjere - istaknuo je ministar.