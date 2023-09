Benčić o blokiranom obrtu: Mladi lavovi me napadaju, a imaju ministra koji ne zna za milijune na računu

Saborska zastupnica Sandra Benčić i službena kandidatkinja za premijerku iz redova Možemo! oglasila se nakon što je objavljeno kako je njen obrt EU savjetovanje blokiran od jučerašnjeg dana zbog dugovanja od 300 eura.

Podsjetimo, predsjednik varaždinskog HDZ-a Damir Habijan objavio je ove subote, u isto vrijeme kada je potvrđena kandidatura Benčić, kako je njen obrt pod blokadom, i to ne prvi put. Benčić je na to odgovorila kako se radilo o dugu prema telekomu, a ne prema državi.

- To se dogodilo u petak navečer, nisam ni znala za nju. Ja sam to negdje vjerojatno previdjela i naravno podmirila trošak. No kada mladi lavovi meni to prebacuju, a istovremeno imaju ministra koji nije svjestan da mu sjelo 2 milijuna eura na račun, to je nakaradno - komentirala je Benčić za N1.

- Ja znam kako je biti obrtnik kojem je blokiran račun, a morate državi platiti. Znam kako se buditi u tri ujutro i gledati kako zaraditi za plaće zaposlenika, kako se PDV nepravedno naplaćuje prema malim poduzetnicima. Plenković, Habijan i Ressler ne znaju kako je to jer nikada nisu ovisili o svom radu i stvarati nove vrijednosti jer su imali stranačku iskaznicu. ja sam cijeli život živjela od svog rada, a oni misle da ako nisi dio elite da je to diskvalifikacija. Ja nisam dio elite, dolazim iz prosječne obitelji gdje nitko nije imao ni partijsku ni HDZ-ovu iskaznicu - poručila je.

